Mireasa sezonul 8, 29 septembrie 2023. Daria și Marius nu mai sunt în cunoaștere. Cum explică cei doi

Daria a încheiat cunoașterea cu Marius în urma discuțiilor și tensiunilor din ultimele zile. Ea a anunțat decizia în Gala de vineri, 29 septembrie 2023.

”E foarte controversată situația.”, a spus Daria. Ea și Marius au căzut de acord asupra faptului că nu se văd împreună în viitor.

Daria și Marius nu mai sunt în cunoaștere

”Da, am spus că nu mă pot îndrăgosti de Daria. Mi se pare un element cheie, am stat mult timp cu Daria în ultimele 14-15 zile. Au fost momente frumoase, am încercat să-mi proiectez viața alături și la un moment dat mi-am pus întrebarea dacă aș putea să mă îndrăgostesc sau rămânem la stadiul de prietenie. E dreptul ei să aibă pe cineca alături, care să o iubească. Am ceva îndoieli dacă pot să o iubesc. Eu nu am cuvinte rele de spus la adresa ei. Nu caut vinovatul, fac o introspecție la nivel sentimental cu ce se întâmplă de acum încolo”, a afirmat Marius.

Daria: ”Ne înțelegem foarte bine, doar pe unele planuri. Consider că ne cunoaștem destul de bine. Cunoașterea aș vrea să fie oprită. Nu am simțit să zic pe moment să o opresc, dar m-am mai gândit. M-am trezit astăzi cu gândurile că trebuie să opresc.” Întrebată ce a deranjat-o, a zis: ”Toate, am pus mai multe lucruri în balanță. Îmi este un om drag, relaționăm bine, dar nu cred că se poate mai mult de atât. Cred că e reciproc”.

”Astăzi m-am calmat și nu am mai dormit cu încărcătura aceea de nervi. Pe mine mă măcina puțin gândul ăsta. Mă bucur și îmi face bine că le-am vorbit în sfârșit”, a punctat și Marius.

