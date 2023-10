Mireasa sezonul 8, 4 octombrie 2023. Publicul are la dispoziție 24 de ore pentru a decide dacă Bogdana intră sau nu în casă

Publicul alege dacă Bogdana reintră în casa Mireasa și i se alătură lui Liviu, a anunțat Simona Gherghe. Sondajul rămâne disponibil doar 24 de ore.

Simona Gherghe a anunțat că începând din 4 octombrie 2023, telespectatorii pot vota la sondajul care decide soarta Bogdanei în privința emisiunii Mireasa.

”Doriți ca Bogdana să reintre în casa Mireasa?” este întrebarea la care publicul este invitat să-și spună părerea. Votul durează doar 24 de ore, astfel că rezultatul va fi dezvăluit în emisia de joi, 5 octombrie.

Reamintim că fata a fost eliminată în urma cursei de eliminare în care a intrat alături de Alina. La final, Bogdana a părăsit competiția cu un procent covârșitor.

Cu toate acestea, ea și Liviu speră și își doresc să își trăiască povestea de iubire în casa Mireasa. Astfel, în urma dorinței pe care au tot repetat-o în ultimele zile, a fost lansat sondajul pe platforma http://mireasa.a1.ro și pe Aplicația Antena 1.

Liviu vrea ca Bogdana să intre în casă. Pe lângă votul publicului, și concurenții își spun părerea

”A fost o perioadă destul de dureroasă, nu puteam să înțeleg că-l văd doar la televizor, că nu-l pot strânge în brațe. (...) Vreau să-l încurajez să rămână la Mireasa indiferent dacă eu sunt acolo sau nu”, a afirmat Bogdana după ce l-a revăzut pe Liviu.

”Îmi era un dor de ea, nu am mai auzit-o de 12 zile. A fost așa, i-aș fi spus multe, a fost timpul foarte scurt. (...) Vă dați seama, eu mă îndrăgostesc de ea pe zi ce trece chiar dacă nu e lângă mine. Nu am știut cum să reacționez când am văzut-o, îmi tremura corpul, parcă nu eram eu. Am făcut anunțul de a o chema în AntenaPLAY”, a afirmat Liviu.

Moderatoarea emisiunii Mireasa a explicat că începând din 4 octombrie, timp de 24 de ore, publicul decide soarta Bogdanei.

”Aveți 24 de ore la dispoziție”, a spus Simona Gherghe despre vot. Ea i-a rugat și pe concurenții Mireasa să își spună părerea, precizând că tot în emisiunea de mâine va fi dezvăluită decizia lor.

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va întâmpina o nouă serie de concurenţi care pornesc în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi se vor realiza într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi vor fi difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.

