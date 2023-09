Mireasa sezonul 8, 6 septembrie 2023. Cine este Bogdana. Concurenta are o poveste de viață cu un puternic impact emoțional

Bogdana din sezonul 8 Mireasa a venit la show-ul matrimonial dornică să găsească un bărbat pentru sufletul său. Tânăra are o poveste de viață cu un puternic impact emoțional, însă susține că trecutul a făcut-o puternică.

Bogdana are 23 de ani și este din Fetești. Se consideră o persoană energică, pozitivă și sociabilă. Îi place să călătorească, să citească și să gătească. Tânăra a avut o copilărie extrem de grea, însă consideră că s-a împăcat cu trecutul.

„Am avut o viață destul de grea. Părinții mei sunt despărțiți de când m-am născut. Am rezultat în urma unei aventuri. M-a crescut mama, dar nu am avut o relație bună cu ea. A avut niște probleme, a început să bea, mă bătea, mă dădea afară din casă. M-a legat de calorifer și mă bătea, mi-a tăiat părul cu cuțitul. M-a dat afară iarna dezbrăcată. Era să mor, să fac hipotermie”, a povestit Bogdana, precizând că la un moment dat a ajuns la orfelinat, unde mediul era unul toxic.

Bogdana din sezonul 8 Mireasa are o poveste de viață cu un puternic impact emoțional

„Am ajuns să mă instituționalizeze într-un orfelinat. Am încercat să fug. Nu puteam să suport ideea să stau cu gratii la geam. Fratele mamei m-a luat în grija lui pentru 5 luni de zile. După 5 luni soția lui n-a mai fost de acord să rămân cu ea în casă. A trebuit să mă întorc la mama. Am luat-o de la capăt. Am iertat-o, dar nu poți să uiți ce s-a întâmplat. Am ajutat-o ulterior tot eu, dar cred că nu știe să aprecieze. La 14 ani am cunoscut un băiat care m-a ajutat foarte mult. El și familia lui”. Timp de 3 ani Bogdana a locuit în casa iubitului din adolescență, dar la un moment dat s-au despărțit.

Vorbind despre planuri de viitor, Bpgdana a spus:

„Îmi doresc să-mi deschid o afacere, o sală de evenimente. Viitorul meu parterer și poate chiar ultimul aș vrea să fie înalt, carismatic, romantic, înțelegător. Nu aș accepta să mă înșele, să fiu jignită, să mi se vorbească urât”.

În emisia live de Mireasa de 6 septembrie 2023, fata nu a plâns, precizând că „s-a împăcat cu trecutul”

„Am trecut peste ce s-a întâmplat. Nu-mi vine să plâng când îmi spun povestea. M-am împăcat cu trecutul și am devenit puternică. Sunt într-o relație foarte bună acum cu mama. Vorbesc cu ambii părinți. Tata este în Italia. Nu a avut niciunul interesul de a mă ajuta cu ceva să ajung unde trebuie. A trebuit să mă descurc singură. Nu am ales calea ușoară, am ales calea ușoară și mai grea”, a spus Bogdana de la Mireasa, sezon 8.

