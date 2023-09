Mireasa, sezon 8. Daria, confesiuni tulburătoare despre fostul ei iubit. Tânăra susține că a fost agresată: „Am ajuns la poliție”

Daria, concurenta sezonului 8 Mireasa a făcut confesiuni tulburătoare în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii. Tânăra a povestit că a avut o relație „toxică” în trecut.

După ce a fost difuzată la show-ul Mireasa cartea de vizită a Dariei, tânăra a fost invitată la Mireasa, Capriciile Iubirii, unde a făcut alte mărturisiri. Tânăra a fost alături de Liviu pe canapea în momentul în care a făcut confesiuni dureroase despre trecutul său.

Daria, mărturisiri dureroase în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii

„Un an de zile m-am chinuit să scap de el. Eu fiind foarte înțelegătoare i-am dat foarte multe șanse. Acea rupere a fost pentru că s-a întâmplat o nenorocire. Am fost agresată fizic. A spart ușa casei și a intrat peste mine. Când s-a întâmplat am luat măsuri și am ajuns la poliție. Din păcate nu am putut obține ordin de restricție. Am stat 40 de minute la telefon cu poliția. Am stat să le explic unde stau și că agresorul e vis-a-vis de altă ușă cu cuțitul în mână. S-a comportat așa pentru că nu înțelegea că eu nu mai eram fericită cu el și a dat-o în obsesie. A fost foarte posesiv. Eu voiam libertate și el nu-mi acorda libertatea necesară”, a povestit Daria în cadrul emisiunii de la Antena Stars.

Fata a povestit că a activat pe o platformă pentru adulți acum 4-5 ani, însă pe grupurile de Facebook Mireasa au existat suspiciuni că fata ar fi făcut videochat recent. Concurenta Mireasa a explicat că dacă a recunoscut ce a făcut, a fost asumată și cu perioada, repetând că s-a întâmplat cu mai mulți ani în urmă.

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va întâmpina o nouă serie de concurenţi care pornesc în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi se vor realiza într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi vor fi difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

În AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.