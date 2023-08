Mireasa sezonul 8. Ce legătură există între Cosmin Munteanu de la Mireasa 6 și Daniel, noul concurent din sezonul 8

Cosmin de la Mireasa sezonul 6 și Daniel din sezonul 8 se cunosc. Iată ce relație există între cei doi tineri.

”Am auzit că ai mari recomandări. Cum ți-a venit ideea să vii aici la emisiune?”, a spus Gabriela Cristea.

Concurentul de la Mireasa sezonul 8 a explicat ce legătură există între el și Cosmin din sezonul 6, care s-a căsătorit cu Miruna.

Ce legătură există între Cosmin Munteanu de la Mireasa 6 și Daniel din sezonul 8

Daniel a râs și a declarat: ”Îl salut pe prietenul meu Cosmin. Da, ideea mi-a venit pentru că prin intermediul unor prieteni comuni l-am cunoscut pe Cosmin Munteanu, care a fost câștigătorul sezonului 6. Și, fiind într-o seară în oraș cu prietenii, m-am pus lângă el și l-am întrebat cum a fost. Doar atât: cum a fost?.

Nu mi-a spus nimic mai mult de atât: ”e o experiență pe care trebuie să o trăiești neapărat. A doua zi eram acasă, venisem de la antrenament și am zis ”dar ce are dacă îmi depun eu castingul?!”. Fără să știe nimeni. După am fost sunat, am venit singur la București și uitați-mă aici.”.

Cine este Daniel de la Mireasa sezonul 8

Daniel a ales să vină singur pentru că mama a rămas alături de bunica. Aceasta e paralizată, iar tatăl nu se putea ocupa singur de ea. Concurentul de la Mireasa sezon 8 are 24 de ani și a fost agent de vânzări. În prezent este antreprenor și este la master, la Administrarea Afacerilor.

”Cred că sunt cel mai bun om pe care îl cunosc”, a mărturisit acesta. Este apropiat de familie, mai ales de fratele și nepoțica lui. Daniel spune că își dorește copii pentru că îi plac mult.

Își dorește o parteneră înaltă, cu un zâmbet frumos. ”Prefer o fată echilibrată”, a afirmat el. Chiar dacă iubește copiii, nu dorește o parteneră care are copii și nici una care a lucrat în domeniul pentru adulți.

