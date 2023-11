Mireasa sezonul 8. Ce s-a întâmplat în pauza de publicitate între Adrian și Daria, după ce au aflat verdictul publicului

Daria și Adrian au clarificat lucrurile între ei în Gala de vineri, 24 noiembrie, când au aflat că el se întoarce în casa Mireasa.

În Gala de vineri, 24 noiembrie, Adrian a reintrat în casa Mireasa. După ce a aflat verdictul publicului, el și Daria au avut o scurtă discuție în pauza de publicitate.

Fata s-a arătat foarte fericită că îl are pe Adrian alături, în timp ce el era tare emoționat. Băiatul a mărturisit că a slăbit cât a fost în afara casei.

Ce s-a întâmplat în pauza de publicitate între Adrian și Daria, după ce au aflat verdictul publicului

În timp ce se țineau în brațe, tinerii au avut o discuție.

Daria: Mi-a zis lumea, cu o zi înainte să vii, să intri tu atunci la Capricii, mi-a zis lumea că mi-ai făcut o dedicație pe Facebook. Dar nu știam despre ce e vorba, și-n ziua următoare am văzut ăla și am crezut că aia ai postat tu pe internet. Mesajul ăla vocal...

Adrian: Nu, mă, ce ai?!

Daria: Mesajul ăla vocal, am crezut că mi l-au dat mie sub formă de mesaj vocal. De aia am fost foarte dezamăgită că... cum să postezi prima dată așa pe internet, fără să-mi zici mie. Să văd eu, să citesc eu.

Adrian: Nu...

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

