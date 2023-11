Mireasa sezonul 8. Daria a făcut o afirmație surprinzătoare după declarațiile lui Andy, care i-a comentat alegerile din casă

Andy nu înțelege de ce Daria s-a apropiat de băieți atât de diferiți. Iată ce spune concurenta de la Mireasa sezonul 8.

În casa băieților, Andy alături de Liviu și ceilalți tineri au discutat despre alegerile Dariei. Andy a afirmat că nu înțelege de ce fata s-a apropiat de băieți atât de diferiți.

Citește și: Mireasa, sezon 7. Ce s-a întâmplat în ziua în care Dima si Sabrina au aniversat 9 luni de relație. Imaginea publicată de tânără

Daria dă explicații în fața lui Andy, care a comentat alegerile ei

”Adevărat, sunteți patru tipuri diferite de bărbați, dar eu sunt omul care prefer să văd frumosul în fiecare om și să scot la suprafață doar ce e frumos și să mă agăț doar de ce e frumos. Toți au un suflet minunat în ei și am spus că toți bărbații din casa Mireasa sunt diferiți în felul de a fi și sunt chiar niște bărbați mișto. Am văzut frumosul în fiecare. Nu cred că am greșit cu ceva în a mă apropia de cineva și a mă cunoaște, să vedem dacă suntem compatibili sau nu pe viitor”, a spus Daria.

Atunci Andy a susținut că nu e greșit ce a făcut Daria, ci doar că asta îl face să facă pași înapoi.

”Cu Liviu am simțit să mă apropii atât, cu Marius atât, a fost o cunoaștere.”, a explicat concurenta.

Citește și: Mireasa sezonul 8, 31 octombrie 2023. Bunica lui Liviu, dezamăgită de comportamentul concurentului. Ce i-a zis doamnei Lucica

”Nu caut defecte. Nu cred că ne potrivim din anumite puncte de vedere. Asta nu e un defect”, a mai afirmat băiatul.

Cu toate că s-a arătat foarte afectat de faptul că Daria a dansat cu Alex și chiar a purtat toată seara o poză cu ea în buzunar, Andy spune că nu o place, ci doar că fata i-a stârnit interesul.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va întâmpina o nouă serie de concurenţi care pornesc în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi se vor realiza într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi vor fi difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Citește și: Mireasa sezonul 8, 16 octombrie 2023. Sergiu și Madi, la un pas să ia o decizie surprinzătoare. De ce s-a așezat el în genunchi

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.