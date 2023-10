Mireasa sezonul 8. Madi, discuție în lacrimi cu familia. Ce s-a întâmplat

Madi s-a îngrijorat pentru că tatăl ei nu apărea în imaginile de la nunta fratelui. Ea s-a gândit că există probleme acasă.

”Am primit niște poze, de la botez și de la nuntă, și nu am văzut pe cineva prezent acolo. Am primit prima tură de poze, nu l-am văzut pe tata acolo. În a doua tură am așteptat foarte mult să le primesc și nici în a doua nu am văzut ce voiam să văd.”, a povestit Madi la testimoniale.

Ea s-a îngrijorat pentru că atunci când a plecat de acasă, ”lucrurile nu erau chiar ok”, i-a mărturisit Ioanei.

”Au fost niște discuții între ei și nu știam dacă s-au rezolvat sau nu. Au fost niște discuții între tatăl și fratele meu”, a menționat Madi.

Citește și: Mireasa sezonul 8, 5 octombrie 2023. Cum au votat concurenții și publicul pentru reîntoarcerea Bogdanei

Madi a discutat cu mama sa la telefon

Pentru a se liniști, producția a luat legătura cu mama lui Madi și cele două au discutat.

”Sunt de la muncă, sunt bine. E, am avut niște dureri de oase, dar îmi trece.”, a început mama acesteia. Întrebată de ce tatăl nu apare în pozele de la nuntă, femeia i-a explicat lui Madi: ”Încă nu ne-au trimis pozele, adică au trimit decât o parte din ele, nu le-au pus pe toate. E, normal că a fost prezent. Ne-am distrat, a fost frumos. Nu îți mai face, mamă, griji. Să-l saluți pe Sergiu din partea noastră”.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Citește și: Mireasa sezonul 8, 4 octombrie 2023. Emoții la cote maxime pentru un concurent după ce mama lui a intrat în casă

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va întâmpina o nouă serie de concurenţi care pornesc în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi se vor realiza într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi vor fi difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.