Mireasa, sezonul 8. Madi și Sergiu s-au despărțit. Primul mesaj al tinerei după ce bărbatul a anunțat separarea lor

Sergiu și Madi s-au despărțit! Băiatul a confirmat despărțirea în seara de 10 februarie pe contul său de Instagram pritnr-un mesaj lung prin care a explicat decizia. La scurt timp a venit și Madi cu partea sa.

Sergiu și Madi au avut o relație apreciată de public. Anunțul despărțirii a venit la nici două luni de la căsătorie, timp în care au circulat nenumărate zvonuri că legătura lor este șubredă și că au decis să meargă pe drumuri separate, deși cei doi au negat o perioadă mai lungă de timp.

Ce mesaj a transmis Sergiu la îndemnul lui Mady

Sergiu a postat un mesaj pentru telespectatori, mesajul său sună astfel: „Bună seara tuturor! Încă de la început țin să menționez că scriu aceste rânduri cu acordul și dorința „Soției mele”. Cine sunt eu? Poate mă știți! Sergiu de la Mireasa! Am intrat în această emisiune dornic să îmi îndeplinesc visul de a apărea în emisiunea Mireasa pe care eu am îndrăgit-o încă din vechiul format MPFM. Am intrat și am trăit cu intensitate acest format, ba chiar la intensitate maximă… câteodată am râs, câteodată am plâns.

Unii dintre voi v-ați atașat de mine prin simplul fapt că ați văzut omul Sergiu simplu modest, chiar dacă unii dintre voi m-ați făcut și actor, pe scurt unii m-ati plăcut unii nu, ca și în viață. Pe parcursul emisiunii m-am îndrăgostit de o fata, actuala mea soţie. Parcursul nostru ca şi relaţie a fost unul destul de ok până când am avut hopul acela pe care îl știți și dumneavoastră. Am trecut cu vederea și am spus ca dragostea va învinge şi am căzut de comun acord sa las trecutul în urma și să dau o şansă dragostei, ca atare am spus Da în fața voastră. Uite ca emisiunea s-a terminat, toate bune şi frumoase când, dintr-odata, au apărut și certurile între mine şi "SOȚIA MEA". Momente ca în viața nu poate fi doar lapte și miere asa e într-o relaţie gândeam eu.. Certurile dintre noi 2 începeau sa continue zi de zi motive au fost multe și din partea mea și din partea iei, pana într-o seara când paharul s-a umplut si s-a spart. Motive sunt multe asa ca va las pe voi sa gândiți!! Nu am vrut sa fac public despărţirea și separarea noastră dar la rugămintea "SOŢIEI MELE" și la insistenta iei am zis ca ii fac pe plac cu rugămintea sa nu o mai bombardaţi cu mesaje deoarece ea este în spital și ma repet are nevoie de liniște! Ce trebuie sa înțelegeți voi chiar dacă am apărut 4 luni de zile pe un post național nu mi am dorit sa îmi spăl rufele în public, unii dintre voi asta căutați sa scoramăniti sa aflați pana faceţi omul sa pice jos. (Am primit foarte multe mesaje ca vrem sa ştim adevărul ca noi v-am susţinut şi ca meritam: oameni buni nu va obligat nimeni sa ne susțineți ați făcut-o că așa v-ați dorit dumneavoastră)

Nu îmi voi jignii "SOŢIA" NU AM SA SPUN MAI MULT DEOARECE A FOST FEMEIA PE CARE AM IUBIT-O, ŞI NU ÎMI STĂ ÎN CARACTER SA VORBESC URAT.

Așa ca va rog frumos sa încetati sa ne mai bombardați cu mesaje emisiunea Mireasa sez 8 s-a terminat din respect pentru voi am fost convins de "SOȚIA MEA" sa fac public această postare. Sănătate multă tuturor și fiţi mai buni.”

Ce a spus Mady despre despărțirea de Sergiu

Madi a revenit și ea cu un mesaj după anunțul făcut de Sergiu: „Bună seara, Vreau sa încep prin a spune că vreau de la voi să fiți liniştiți și să nu jigniti pe nimeni. Gândurile nu sunt niciodată sincere, emoțile sunt. Suntem oameni, avem suflet avem emoții, avem trăiri.

Știu, niciodată nu e bine sa ai așteptări prea mari... Îmi pare rău că totul s-a dovedit atât de dureros și atât de diferit de cum am visat amândoi! Nu cred că este vina nimănui, pur și simplu viața ne-a adus aici, unde am sperat atât de tare să nu ajungem. Doar Dumnezeu va putea decide ce va urma de acum înainte.

Nu pot spune că starea mea este una bună acum și vreau să ne înțelegeți momentan.

Vă mulțumim din suflet pentru tot

Vă pup şi va îmbrățișez cu drag”.

