Mireasa, sezon 8. Care este starea de sănătate a lui Madi. Soția lui Sergiu a transmis un mesaj din spital

Madi a transmis un mesaj pe Instagram, unde și-a anunțat susținătorii și prietenii că încă se află în spital, dar că starea ei este „ok”.

Madi a precizat că după ce va ieși din spital va avea un nou program. Fosta concurentă a sezonului 8 Mireasa se adaptează noului program de masă.

După o perioadă de tăcere, Madi a transmis un mesaj pe Instagram, unde le-a mulțumit tuturor celor care i-au transmis gânduri bune.

Ce a transmis Madi, după o perioadă de tăcere. Cum se simte fosta concurentă Mireasa, care se confruntă cu probleme de sănătate

„Bună tuturor... Legat de starea mea de sănătate vreau să vă spun că eu sunt încă în spital, am început să mă adaptez noului program pe care îl voi urma și după ce ies. Starea mea este ok. Mai am puțin de lucrat la programul de masă. În rest toate sunt bune. Vreau să mulțumesc din suflet tuturor celor care îmi scrieți, îmi pare rău că nu vă pot răspunde la toți. Iar la cei care comentează și judecă aiurea nu am ce să vă transmit, decât să spun că să gândești este dificil. De aceea, majoritatea oamenilor judecă. Sănătate tuturor! Vă pup și vă îmbrățișez cu drag”, a transmis Madi pe contul său de Instagram.

Lina trecută, Madi a anunțat că este la spital și că se confruntă cu probleme de sănătate. Așa cum știm încă din sezonul 8 Mireasa, Madi a fost diagnsoticată cu depresie, iar starea ei de sănătate este tot timpul una foarte fragilă. i Madi a publicat o fotografie cu o perfuzie, alături de mesajul: „Dragii mei, îmi cer scuze dacă v-ați făcut griji. Dar momentan nu o să mai postez nimic actual. Vă rog să înțelegeți că am nevoie de o perioadă de multă liniște, odihnă, somn și relaxare. Nu vă îngrijorați”, a scris Madi pe contul ei de Instagram.

Sergiu a răbufnit pe Instagram

În primele zile de internare, pentru că pe contul lui Sergiu nu a fost postat nimic despre Madi, ci un selfie din mall cu sora lui, internauții au comentat îndelung acest lucru.

Mulți au spus că fostul concurent merge la cumpărături, în timp ce soția sa zăcea pe patul de spital. Sergiu a răbufnit și a postat un mesaj lung pe contul său de Instagram, susținând că sezonul 8 al emisiunii Mireasa s-a terminat și că nu e obligat să ofere detalii din viața lui.

”Bună seara. Încep prin a vă spune că încetați odată cu circul ăsta de 2 lei! Nu știu de unde și până unde vă interesează viața mea personală.

Recunosc, am fost la TV 4 luni de zile pe un post național, dar eu sunt același om simplu, nu mă consider o vedetă, nu mă puteți obliga să vă dau detalii despre viața mea. Emisiunea Mireasa sezonul 8 s-a terminat, încetați!

Referitor la soția mea, da, este în spital, nu cred că trebuia să vă dăm de știre data și ora când s-a internat. Vă rog din suflet să încetați cu circul ăsta de rahat. Ea are nevoie de liniște, odihnă, nu trebuie să se încarce cu prostiile voastre.

Dacă până acum am tăcut și mi-am văzut de treabă, o voi face în continuare, dar voi apela la autorități. Nu mă interesează vedetismul, nu mă consider o persoană publică. Vă rog să încetați, vedeți-vă de viața voastră”, a scris Sergiu.