Mireasa sezonul 8. Mesajul lui Madi după ce ea și Sergiu au anunțat despărțirea. Ce rugăminte a lansat

Madi a lansat o rugăminte în mediul online după ce a anunțat că ea și Sergiu nu mai formează un cuplu.

În urmă cu aproape două luni, pe 22 decembrie 2023, Madi și Sergiu își jurau iubire infinită în fața telespectatorilor și a familiilor.

De acolo, plecau acasa la Sergiu, care urma să le devină cămin pentru totdeauna. Însă ceva s-a întâmplat între ei.

Citește și: Imagini cu plecarea lui Silviu și a doamnei Carmen. Ce au făcut concurenții după ce l-au votat să plece în urmă cu câteva zile

Mesajul lui Madi după ce ea și Sergiu au anunțat despărțirea. Ce rugăminte a lansat

La un moment dat, Madi a anunțat că e internată și internauții l-au criticat atunci pe Sergiu, după apariția unei fotografii din mall.

Deși au apărut zvonuri că nu mai sunt împreună și băiatul le-a negat, iată că acestea au fost confirmate în cele din urmă.

”Oameni buni, v-am rugat din suflet să nu jigniți. Nu v-am interzis să vă dați cu părerea, doar v-am rugat să nu jigniți. Nu mai aruncați cu vorbe grele. Nu mai încercați să căutați o vină cuiva. Fiecare am avut partea noastră de vină”, a scris Madi pe contul ei de Instagram.

S-a întâmplat la scurt timp după ce ea și Sergiu au postat mesaje prin care anunțau despărțirea, la o lună jumătate de la cununia civilă din cadrul Finalei Mireasa sezonul 8.

Citește și: Mireasa sezonul 9, 9 februarie 2024. Mamele au făcut nominalizări. Ce fete intră în cursa de eliminare

Ce au spus Madi și Sergiu despre despărțire

Sergiu este cel care a făcut publică despărțirea, la insistențele lui Madi, spune el. Asta după ce a susținut că sunt încă împreună în mai multe live-uri pe rețelele sociale. El a precizat că fosta concurentă din sezonul 8 este încă internată în spital.

”Pe parcursul emisiunii m-am îndrăgostit de o fata, actuala mea soţie. Parcursul nostru ca şi relaţie a fost unul destul de ok până când am avut hopul acela pe care îl știți și dumneavoastră. Am trecut cu vederea și am spus ca dragostea va învinge şi am căzut de comun acord sa las trecutul în urma și să dau o şansă dragostei, ca atare am spus Da în fața voastră. Uite ca emisiunea s-a terminat, toate bune şi frumoase când, dintr-odata, au apărut și certurile între mine şi "SOȚIA MEA".

Momente ca în viața nu poate fi doar lapte și miere asa e într-o relaţie gândeam eu.. Certurile dintre noi 2 începeau sa continue zi de zi motive au fost multe și din partea mea și din partea iei, pana într-o seara când paharul s-a umplut si s-a spart. Motive sunt multe asa ca va las pe voi sa gândiți!! Nu am vrut sa fac public despărţirea și separarea noastră dar la rugămintea "SOŢIEI MELE" și la insistenta iei am zis ca ii fac pe plac cu rugămintea sa nu o mai bombardaţi cu mesaje deoarece ea este în spital și ma repet are nevoie de liniște!”.

Ulterior, Madi a postat și ea un mesaj prin care susținea cele spuse de Sergiu:

„Bună seara, Vreau sa încep prin a spune că vreau de la voi să fiți liniştiți și să nu jigniti pe nimeni. Gândurile nu sunt niciodată sincere, emoțile sunt. Suntem oameni, avem suflet avem emoții, avem trăiri.

Știu, niciodată nu e bine sa ai așteptări prea mari... Îmi pare rău că totul s-a dovedit atât de dureros și atât de diferit de cum am visat amândoi! Nu cred că este vina nimănui, pur și simplu viața ne-a adus aici, unde am sperat atât de tare să nu ajungem. Doar Dumnezeu va putea decide ce va urma de acum înainte.

Nu pot spune că starea mea este una bună acum și vreau să ne înțelegeți momentan. Vă mulțumim din suflet pentru tot. Vă pup şi va îmbrățișez cu drag”.

Citește și: Mireasa sezonul 9, 9 februarie 2024. Cum arată clasamentul publicului. Cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii