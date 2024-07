Bogdana și Liviu s-au despărțit în urmă cu câteva săptămâni. În timp ce el pare detașat, tânăra distribuia mesaje prin care dă de înțeles că suferă.

Într-un live pe Tiktok, Liviu a spus că a suferit mult în timpul relației cu Bogdana, motiv pentru care și-a dorit să încheie căsnicia.

”Și dacă aș avea o gagică acum, nu m-aș posta cu ea, acum acum, ar suferi Bogdana. Ea a suferit mai mult decât mine după despărțirea asta. Adică ea e singura care a suferit. Și eu am investit sentimente, dar... Crede-mă, bărbații iubesc mai intens. Când e vorba de iubirea aia, bărbații iubesc mai intens decât o femeie.

Dar eu am suferit timp de 5 luni, cât am fost cu ea. Am suferit fiind cu ea împreună. Ea a suferit când nu a mai fost cu mine. Eu am suferit timp de 5 luni de zile, până nu am mai rezistat și am spus ”stop” și ea a suferit ulterior despărțirii. Deja suferisem, sufeream, dormeam cu ea în pat, strângeam din dinți, spuneam ”Doamne nu mai pot, nu mai suport, nu mai rezist”, a zis Liviu într-un live pe Tiktok.

Mireasa sezonul 8. Replica Bogdanei după ce Liviu a spus că a suferit 5 luni în relația cu ea. Ce mesaj a distribuit

La scurt timp după, Bogdana a distribuit un filmuleț în mediul online. Mesajul face referire la sacrificiile făcute în timpul unei relații care nu a mers, fata dând de înțeles că a trăit asta.

”Ceea ce m-a durut este că te-am acceptat pentru cine ești, ceea ce, sincer pentru mine, a inclus coborârea standardelor mele, tolerând mai mult decât am făcut-o vreodată, și rămânând alături de tine, chiar și cu prețul sacrificării propriei mele fericiri uneori... pentru că ceea ce devenise important pentru mine era să găsesc o modalitate de a face ca relația noastră să funcționeze... în timp ce încercam să mă conving pe mine și pe toți ceilalți că meritai... doar ca să îmi dovedești că eu greșesc și toți ceilalți au dreptate.”, este mesajul pe care Bogdana l-a distribuit în mediul online, prin intermediul unui filmuleț viral.

Acesta este clipul pe care Bogdana l-a distribuit pe Instagram:

