Liviu susține că a suferit în timpul relației cu Bogdana, motiv pentru care a decis să îi pună capăt.

Într-un live pe Tiktok, Liviu a răbufnit când a fost întrebat de Bogdana. El a menționat că sunt despărțiți deja de câteva luni și că nu mai vrea să mai audă întrebări pe această temă.

Cu toate acestea, a dat detalii despre relația lor într-un alt live. De această dată, Liviu vorbea cu Andrada din sezonul 9 Mireasa și făcea o dezvăluire surprinzătoare.

Cum a răspuns Liviu de la Mireasa când a fost întrebat dacă a căutat-o pe Bogdana după despărțire. De ce spune că a suferit 5 luni

”Și dacă aș avea o gagică acum, nu m-aș posta cu ea, acum acum, ar suferi Bogdana. Ea a suferit mai mult decât mine după despărțirea asta. Adică ea e singura care a suferit. Și eu am investit sentimente, dar... Crede-mă, bărbații iubesc mai intens. Când e vorba de iubirea aia, bărbații iubesc mai intens decât o femeie.

Dar eu am suferit timp de 5 luni, cât am fost cu ea. Am suferit fiind cu ea împreună. Ea a suferit când nu a mai fost cu mine. Eu am suferit timp de 5 luni de zile, până nu am mai rezistat și am spus ”stop” și ea a suferit ulterior despărțirii. Deja suferisem, sufeream, dormeam cu ea în pat, strângeam din dinți, spuneam ”Doamne nu mai pot, nu mai suport, nu mai rezist”, a zis Liviu într-un live pe Tiktok.

