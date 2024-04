Antonia și Cristian au fost live pe pagina oficială de Youtube a emisiunii Mireasa. Printre acuzații, fata a fost rugată să clarifice cele spuse despre fosta relație.

În mediul online au circuit diferite zvonuri despre Antonia. S-a spus că s-a bătut cu fostul iubit și că i-a jefuit apartamentul.

În timpul live-ului, iubita lui Cristian a încercat să lămurească lucrurile.

Mireasa sezonul 9, 11 aprilie 2024. Antonia lămurește zvonurile despre trecutul ei. Ce spune despre ”bătaia cu fostul”

”Antonia, spune despre bătaia ta cu fostul și faptul că ai jefuit casa”, a fost unul dintre comentarii.

Antonia a răspuns: ”Mi-am dorit mult să clarific toate acele răutăți din social media. Nu i-am jefuit casa în niciun fel, pur și simplu a fost o relație foarte toxică și am reușit... Deci, el mă închidea în casă. A plecat odată și trei zile la munte. Era DJ și m-a închis în casă. Când am plecat mi-am luat doar pisica, ați văzut poze cu ea. Asta e tot ce am luat din casă. El de atunci, au trecut aproape 6 ani de când ne-am despărțit, el în continuare scrie lucruri urâte despre mine. Când lucram la salon intra peste mine în salon. Mă urmărea, îmi găsea mașina, îmi arunca cu lucruri în mașină. Băiatul acela are probleme mentale”.

Citește și: Mireasa sezonul 9. Elena a pus piciorul în prag, deranjată de nehotărârea lui Valentin: ”Nu ne potrivim”

În emisia live, Antonia a povestit că fostul iubit a dezvoltat o obsesie pentru ea și că întotdeauna încerca să adune informații despre ea, mergea în locurile pe care le frecventa și îi scria constant, folosind diverse conturi.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi vor păşi astăzi în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.