Elena consideră că ea și Valentin nu se potrivesc. Tânăra e de părere că nepotul doamnei Floarea încearcă să o schimbe.

Elena și Valentin par să se îndepărteze. Ambii au propriile nemulțumiri în legătură cu dinamica dintre ei.

Mireasa sezonul 9. Elena a pus piciorul în prag, deranjată de nehotărârea lui Valentin: ”Nu ne potrivim”

Elena a spus, la Mireasa Capriciile Iubirii, că ea și Valentin nu se potrivesc.

”Știu că am avut o carte de vizită, acum două săptămâni am spus chestii din trecutul meu. Eu sunt aici, în prezent, cine vrea să mă cunoască mă vede, nu trebuie să fiu întrebată din trecut, de chestii. Poți să mă vezi, să vorbim despre viitor, să vorbim de prezent, să ne cunoaștem, să ne simțim. Eu simt că am în mine foarte multă iubire și căldură și atenție, pe care nu le-am oferit nimănui și îmi doresc foarte mult să fie cineva care să le vadă și să le primească și să-mi ofere la fel la schimb”, a zis Elena.

Fata e de părere că Valentin încearcă să o schimbe și nu îi place acest lucru.

”Nu cred că e influențabil. Valentin este un om bun, adică nu am nicio părere proastă despre el, doar că, în privința mea, noi nu ne potrivim. Nu sunt revoltată, sunt puțin tristă în sinea mea pentru că nu am fost văzută, de fapt, cum sunt eu și nu vreau să fiu schimbată. Eu am stilul meu de a vorbi, de a mă comporta”, a mai adăugat Elena.

De cealaltă parte, concurentul susține că Elena ia fiecare sfat în mod personal și comunicarea scârțâie.

”Este vorba că, de fapt, mi-am dat seama și zilele astea că nu ar mai trebui să spun niciun sfat pentru că îl ia personal. Nu ar trebui să fac asta pentru că pentru mine nu face nimeni și ar trebui să mă retrag. Cu asta am spus tot. Chiar nu sunt aprins deloc, dar comunicarea dintre noi scârțâie. Îi pun întrebări și ea îmi răspunde scurt și sunt doar eu tras la răspundere”, a mai zis Valentin.

