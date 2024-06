Mireasa sezonul 9, 11 iunie 2024. Mama Antoniei a venit în casă la discuții! Ce reacție a avut concurenta și de ce au curs lacrimi

Un moment cu totul și cu totul neașteptat a fost atunci când mama Antoniei a venit în casa Mireasa sezonul 9. Ce s-a întâmplat, în ediția din 11 iunie 2024 a show-ului.

În ediția de marți, 11 iunie 2024, a emisiunii Mireasa sezonul 9, mama Antoniei și-a făcut apariția în platou și a stat de vorbă cu doamna Daniela, mama lui Cristian. S-a întâmplat la câteva zile după ce cuplului i s-a blocat comunicarea de către doamna Daniela. De atunci, tensiunile au tot crescut.

Antonia a fost mai mult decât emoționată atunci când și-a văzut mama, ba chiar a citit ce scrisoare i-a trimis mama ei în urmă cu ceva timp.

„Ironic, am luat o scrisoare de la mama aici. V-am zis că am o telepatie incredibilă cu mama?! Vreau să citesc câteva cuvinte. Am subliniat câteva cuvinte: Tu dacă știi cine ești, dacă ai încredere în tine, ești tot ce contează. Fricile tale te rog să le schimbi cu sentimente de speranță. Sunt aici cu tine și cu tot ce iubești. Voi prețui tot ce contează pentru tine. Te rog nu mai plânge, nu ai motiv. Contează ce însemni tu pentru tine, atât! Contează cine ești tu pentru tine! Cât timp știi asta ești o învingătoare! Focul ești tu. Acceptă ce nu poți schimba. Acceptă și mergi înainte. Este despre voi, nu despre părinți. Nu spun nimic negativ, pentru că nu am de ce. Sunt maxim de impresionată de tine, de voi. Scrisoarea asta are energia tuturor oamenilor care vă iubesc necondiționat. Prima energie sunt eu, care anulează toate provocările și intențiile. Haideți că puteți, fiți puternici! Te iubesc!”, a fost scrisoarea citită de Antonia cu lacrimi în ochi de emoție, de față cu toți, în platoul emisiunii Mireasa, sezonul 9, în ediția din 11 iunie 2024.

Simona Gherghe a subliniat faptul că părinții fetelor nu au voie să intre în casa Mireasa decât în situații excepționale, așa cum este și în cazul de față.

