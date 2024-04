Antonia are, din nou, stări proaste și nu se simte bine nici fizic, dar nici psihic. Episoadele de bulimie au apărut și, în urma încălcării repetate a regulamentului Mireasa, a ajuns în cursa de eliminare.

Cristian s-a arătat șocat de problemele iubitei lui și a asigurat-o că îi este alături.

Mireasa sezonul 9, 24 aprilie 2024. Reacția lui Cristian după ce Antonia a intrat în cursa de eliminare. Ce spune și mama ei

Probleme pentru Antonia și Cristian. Fata nu crede în relația lor și, pentru a doua oară, și-a proiectat viitorul fără să-l includă.

Se pare că aceste gânduri o afectează foarte multe și îi declanșează noi episoade în care varsă. Cristian a spus ce părere are despre acest lucru.

”Nu știu, aș prefera să nu vorbesc. Sincer să vă spun, nu știu ce să spun. Am fost într-o stare de șoc, aseară. Eu nu am știut ce să cred și, în același timp, nu am vrut să-mi fac anumite filme pentru a nu dramatiza și a mă nu vedea Antonia că sunt în starea aia. Bineînțeles, mi-a spus acolo să schimbăm un pic. Oricât de puternic aș fi Antonia și de tare și mare, am și eu lucrurile mele și mă dor, mă încarcă și... nu știu, sunt alături de tine, cât și eu, și mama, și mama ta. Suntem alături de tine și schimbarea trebuie să înceapă de acum, să se producă în tine. Ești o fată foarte ambițioasă, foarte puternică, eu am toată încrederea în tine”, a zis Cristian.

Antonia l-a întrerupt: ”Ești sigur că ești lângă mine? Ești sigur că poți înțelege prin ce trec eu? Nu cred că ai trăit”.

Cristian i-a spus că speră să fie niște momente trecătoare. ”Fiecare le avem pe ale noastre. Momente trecătoare. Atât vreau să spun”.

Simona Gherghe a încurajat-o pe Antonia să ceară ajutor specializat pentru problema sa. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

