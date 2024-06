Albert și Laura nu mai formează un cuplu. Cei doi s-au despărțit în timpul pauzei de publicitate.

După prima pauză de publicitate a ediției Mireasa de miercuri, 26 iunie 2024, Simona Gherghe a anunțat că Albert și Laura trec prin momente dificile. Cei doi au decis să se despartă după tensiunile din ultima perioadă.

Mireasa sezonul 9, 26 iunie 2024. Laura a refuzat să intre în platou după ce s-a despărțit de Albert. Fata plângea pe terasă

În acest timp, în plasmă se dădeau imagini cu Laura, care plângea pe terasă, consolată fiind de doamna Mariana.

Albert se afla în platou și a confirmat faptul că relația lor a ajuns la final. ”Laura nu este. Dacă vreți să rămâneți, puteți să rămâneți, doamna Mariana. Laura nu este într-o stare foarte bună, înțeleg că a avut o discuție mai aprinsă în pauză. O să vedem și noi un pic mai târziu. Albert și Laura s-au despărțit, asta e știrea momentului. O să discutăm despre ei”, a zis moderatoarea.

Simona Gherghe a adăugat că Laura a plâns, la fel ca doamna Mariana, care îi este alături. În tot acest timp, Albert a participat la emisiune, dar nici el nu pare în apele sale.

”Sunt bine. Da, ne-am despărțit”, a zis Laura la revenirea în platou. Ulterior, după ce a fost difuzat un material cu discuțiile lor tensionate, cei doi au spus de ce s-au despărțit.

„În ultima perioadă nu am fost ok. Dacă nu am fost eu iubăreț, nu am văzut din fața ei. Lucrurile astea le-am observat când am început să avem tensiuni. Am discutat acest lucru și a venit situația precedentă, pe mine unul m-a deranjat. Mi s-a părut forțat din partea ei să facă acel lucru în acel moment”, a zis Albert, făcând referire la faptul că Laura l-a pupat doar pentru că în preajmă era Cristian.

Albert a mai zis că a observat faptul că Laura discută mai mult cu Cristian de când ei sunt într-o relație. ”Plus de asta nu ne potrivim, nu ne completăm. Nu vreau să continui o relație în care să nu fim bine. Mai bine mai devreme decât mai târziu.”, a mai zis fiul doamnei Mariana.

Laura a negat că ar avea ceva cu Cristian. ”Înțeleg părera lui. Dacă el așa vede, ce pot să fac?! Probabil este un motiv. Lucrurile nu au fost așa. Am stat liniștită ca să înțeleg modul lui de a fi. Aș fi avut mai multe porniri față de el, dar am zis să nu-l sufoc. Nu mi-a plăcut de el doar fizic, că în relația primă doar asta a fost.”

Nouă fete şi nouă băieţi vor păşi astăzi în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.