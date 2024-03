Maria și Ștefan au declarat că formează un cuplu la doar o zi după ce au oprit cunoașterea.

Surprindere în casa Mireasa, după ce Maria și Ștefan s-au întors un cuplu de la date. Iată cum au ajuns să revină la sentimente mai bune, după ce, cu o zi în urmă, fata încheia cunoașterea și susținea că Ștefan e atras de Iuliana, de fapt.

Mireasa sezonul 9, 26 martie 2024. Maria și Ștefan s-au sărutat la date. Formează sau nu un cuplu?!

La date, Maria și Ștefan s-au sărutat. ”Da”, au spus ambii când au fost întrebați dacă se declară un cuplu în casa Mireasa.

S-a întâmplat la o zi după ce au rupt cunoașterea. ”Ieri am rupt cunoașterea, astăzi am început o relație. Noaptea pe care am dormit-o împreună a schimbat lucrurile”, a recunoscut concurenta.

”El m-a sărutat. Dacă nu mă săruta el, îl sărutam eu”, a afirmat Maria. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

