Mireasa sezonul 9, 27 martie 2024. Tatăl Deliei a intervenit în direct. Ce spune despre Liviu și pe cine a amenințat cu instanța

Tatăl Deliei a intervenit în emisia live din 27 martie 2024. El a fost deranjat de faptul că doamna Iulica, mama Iulianei, i-ar fi jignit copilul.

Delia și Liviu au aflat ce părere are părintele fetei despre apropierea lor.

Tatăl Deliei a intervenit în direct. Ce spune despre Liviu și de ce a amenințat cu instanța

Tatăl Deliei a sunat în emisia live de miercuri. Concurenta și-a dat seama că e ceva în neregulă cu el și l-a întrebat dacă e supărat.

”Nu supărat, puțin așa că le-ai luat cam repede toate. Ce se întâmplă acum nu prea e bine. Toate chestiile care se întâmplă afară, jignirile la adresa fetei mele de către doamna Iulica (n.r. mama Iulianei). Are și ea o fiică. E ușor să jignești.”, a spus domnul Cristi.

Întrebat dacă îl place pe Liviu, domnul Cristi a răspuns precaut.

”Eu i-am mai spus, ea are o vârstă, își ia singură deciziile. Eu nu pot să-i spun despre un băiat dacă e bun sau nu. Nu am nimic cu Liviu, nu-l cunosc, nu l-am urmărit. Un om îl cunoști când stai față în față. Din ce am văzut la televizor, e un băiat ok.

Eu zic că da, am încredere în alegerile Deliei. Vă dați seama că după tot ce s-a întâmplat am și eu o reținere. Soția nu are nimic de spus, noi suntem foarte deschiși. Noi nu ne-am băgat în deciziile Deliei. Doar că noi suntem alături de ea, este copilul nostru.” a mai punctat tatăl.

Părintele Deliei a avut un mesaj pentru mama Iulianei, despre care afirmă că îi jignește copilul.

”Pe această cale să nu îmi mai jignească fata. De mine nu scapă, eu o dau în judecată”, a mai zis domnul Cristi, un mesaj pentru mama Iulianei, continuând: ”Doamna Simona, am sărit eu la gâtul mamei lui Dediș, la gâtul lui Dediș?! Atunci despre ce vorbim. Ar trebui să vadă ce vorbesc”.

