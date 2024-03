Doamna Floarea s-a supărat foarte tare după ce a auzit declarațiile făcute de Antonia. I-a aruncat cuvinte grele în emisia live din 27 martie 2024.

”Ea oricum mi se pare că de multe ori nu înțelege multe lucruri din emisiune. Eu nu am simțit să vorbesc cu ea cam niciodată. Cumva nu am simțit să mă deschid în fața ei, să comunic cu ea. De fiecare dată când a venit către mine am încercat să-i spun într-un mod respectuos, dar cumva să îi arăt că e totul bine, să nu-și facă griji. Tot nu a fost ok”, zicea Antonia în fața Laurei și a doamnei Daniela.

Mireasa sezonul 9, 27 martie 2024. Doamna Floarea a răbufnit în direct la adresa Antoniei: ”Așa perversă de femeie...”

”Așa perversă de femeie nu am văzut. O trăgeam eu de mână să vorbească cu mine? Nu îți e rușine?! Ai tupeu”, a zis doamna Floarea.

S-a întâmplat după ce a zis că tânărul Cristian culege ce a lăsat Valentin în urmă, făcând referire la Antonia: ”Cristian culege ce a lăsat el în urmă. Am o mândrie pentru asta că a lăsat ce trebuia să lase”.

”Ești nesimțită, Antonia. Nici eu nu îi permit să mintă în halul ăsta. Nici eu nu am tras-o de mână să vorbească cu mine. Minte. Spune adevărul”, a mai adăugat bunica lui Valentin.

În ciuda rugăminților lansate de Simona Gherghe, pentru a discuta pe un ton normal și a nu jigni, doamna Floarea a fost greu de calmat.

”Nu vreau să te jignesc că aș spune multe. Așa ceva nu vreau în familia mea. Nu am știu că e așa. Nu am știut că minte. Am aflat acum și cu asta basta”, a mai punctat doamna Floarea pe un ton ridicat.

După schimbul de replici, Valentin a rugat-o pe Simona Gherghe să îi permită să iasă puțin pe terasă.

