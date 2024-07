Mireasa sezonul 9, 3 iulie 2024. Cristian și Antonia, contre cu Maria și Ștefan după ce i-au nominalizat spre eliminare

Cristian s-a arătat în continuare profund deranjat de decizia cuplului Ștefan-Maria de a îi nominaliza pe el și Antonia spre eliminare. Acest lucru a generat o discuție contradictorie între cei patru în emisia Mireasa de astăzi.

În ediția Mireasa sezonul 9 din 3 iulie 2024, Simona Gherghe a dorit să afle care este adevăratul motiv pentru care s-au încins atât de tare spiritele între Cristian și Ștefan, după nominalizarea din gala din 28 iunie 2024.

Mireasa sezonul 9, 3 iulie 2024. Cristian și Antonia, contre cu Ștefan și Maria după ce i-au nominalizat în gală

Cristian s-a arătat în continuare extrem de revoltat că Ștefan și Maria i-au votat spre eliminare în gala de săptămâna trecută. Inclusiv Simona Gherghe și-a arătat surprinderea față de decizia cuplului, având în vedere relația celor patru din casa Mireasa.

Întrebați de moderatoarea emisiunii Mireasa de ce s-au supărat unii pe alții atât de tare, Ștefan a răspuns că totul are legătură cu topurile și cu faptul că el și Maria nu și-au arătat susținerea față de cuplul Antonia-Cristian.

„De la top, de la un simplu vot s-a ajuns aici. Am început să vorbim și nu am fost lângă el și cred că asta l-a frustrat cel mai tare”, a precizat băiatul doamnei Iuliana.

Ulterior, Cristian a dorit să știe de la Maria de ce s-a destrămat prietenia ei cu Antonia și de ce a nominalizat cuplul lor spre eliminare.

„Eu nu consider că prietenia mea cu Antonia s-a destrămat. Tu ți-ai dorit să spun că vinovatul este Ștefan și de aici toate astea. Dar nu e vorba despre asta. Dacă într-adevăr eu și tot ce am simțit eu și simt pentru Antonia nu avea nicio legătură și tot ce am declarat eu pentru ea nu aveau sens, eu nu mai mergeam în aceeași direcție. Eu simt același lucru pentru ea, nu pot să spun că prietenia noastră s-a destrămat”, i-a răspuns Maria.

