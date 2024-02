Mireasa sezonul 9, 8 februarie 2024. Ce a făcut Antonia după ce a ieșit din platou. Ce decizie a luat Albert despre ea și Andrada

După ce a ieșit din platoul Mireasa, Capriciile Iubirii, Antonia și-a făcut bagajele pentru a se muta din cameră. În emisia live de Mireasa de pe 8 februarie 2024 s-a discutat despre acest subiect, iar Albert a spus că a luat o decizie în ceea ce le privește pe Antonia și Andrada.

„Ce se întâmplă aici e o intervenție fără ca mama mea... Eu refuz să particip la așa ceva!”, a spus Antonia plecând din platoul Mireasa, Capriciile Iubirii.

„Au venit aici să facă intervenție, să dea în mine. Îmi pare rău, mama mea nu a venit aici! Eu nu pot să stau să dea în mine. Eu nu i-am făcut nimic acestei fete! Mi-a spus că vreau o trufanda. Nu e ca și cum eu am 40 de ani și mă dau la un copil. Nu i-am făcut nimic acestei fete până la urmă. Sunt 4 ani diferență”, a spus Antonia imediat după ce a ieșit din platou.

Ce avertisment i-a dat Simona Gherghe Antoniei, după ce tânăra a ieșit din emisia live

În emisia live de Mireasa Antonia le-a cerut scuze telespectatorilor pentru că a ieșit din emisiune.

„M-am simțit rău, am simțit o energie negativă din partea mamei ei. Eu consider că acest conflict a escaladat foarte mult. Eu am simțit că avem o chimie reală. La început am fost noi doi... Eu voi merge înainte. Le cer scuze telespectatorilor că am plecat din platou. Mama ei s-a uitat urât la mine”

„Nu mai vorbi de privirea mamei! Atât!”, a spus Andrada

Simona Gherghe a intervenit și i-a spus Andradei că a folosit un ton nepotrivit. De asemenea, prezentatoarea a atras atenția că nici cuvântul „trufanda” folosit de doamna Vasilica nu a fost unul potrivit.

„Antonia, primești avertisment! Nu aveți voie să părăsiți nici acest platou, nici cel de seară. Stați aici că nu este nicio situație pe care nu o puteți duce! E o lipsă de respect pentru telespectatorii care privesc emisiunea”, i-a spus Simona Gherghe Antoniei.

Albert a fost întrebat dacă își menține părerea că nu consideră că se potrivește nici cu Andrada, nici cu Antonia: „Nu cred că am putea forma o relație. În momentul de față asta consider”, a spus Albert.

Ce decizie a luat Albert în legătură cu Andrada și Antonia

Fiul doamnei Mariana a tras aceast concluzie după vizita părinților Andradei:

„Să excludem orice înțeles greșit vreau să spun că în momentul de față, după tot ce s-a întâmplat, nu cred că mă potrivesc cu niciuna! După tot ce am văzut, asta e concluzia mea. Referitor la tot ce s-a întâmplat. În momentul de față asta e părerea mea”, a spus Albert în direct.

După vizita părinților Andradei, tânăra a mers să discute cu Antonia, care și-a luat bagajele și s-a mutat din cameră

Tu știi cât de urât se uita mama ta la mine? Și m-a și jignit! Noi chiar aveam o chimie reală și acum nu mai avem nimic. A fost intervenție pentru ce?