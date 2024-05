Mireasa sezonul 9. Ce spune Khaled despre captura de ecran în care apare cu Antonia și Andrada

Khaled a comentat spusele Antoniei despre captura de ecran arătată de Simona Gherghe în ediția Mireasa din 14 mai 2024.

Acesta susține că fata a vorbit cu ei și că a denaturat adevărul. Fostul concurent a punctat că știe motivul, dar nu vrea momentan să vorbească.

Ce spune Khaled despre captura de ecran în care apare cu Antonia și Andrada

Când s-a întors în casa Mireasa, Antonia a afirmat că a ieșit din casa o singură dată, când a mers la mall cu mama sa.

Ba mai mult, a recunoscut că i-a dat block Andradei și că a fost căutată de foștii concurenți, cu care a vorbit ”3 minute”.

”Vreau să le văd, sunt foarte curioasă. Chiar nu am intrat pe niciun live. Am primit o tonă de mesaje în care îmi spuneau oamenii să intru pe live că aveau întrebări pentru mine și nu am intrat pe niciun live. De-asta i-am și dat block Andadei, pentru că mă suna obsesiv și tot îmi punea întrebări despre competiție și ce se întâmplă în casă. (...) Ăla nu e un live. E un apel video. Singurul apel video în care am intrat cu ei. Am vorbit 3 minute și apoi am închis. Când au început să-mi pună întrebări am spus că nu și am închis telefonul și am ieșit.”, a spus Antonia.

Khaled, cel care apare în captura de ecran, susține că fata a denaturat adevărul.

”Faptul că a zis că nu a vorbit cu noi, nu înțeleg de ce și nu văd rostul. Am vorbit, nici nu m-am băgat în seamă, chestia asta nu mi-a venit în gând, nu m-am gândit la ea. Când a ieșit în seara aia, am vorbit cu ea. Nu a fost nimic rău în asta și nu este ceva ce trebuie să ascunzi. Da, într-adevăr, cu noi, adică cu grupul mare, am vorbit. Era Andrada, eu, era Dediș atunci la Cristi, era lângă Cristi la poza aia, era și ea. Deci eram cinci persoane. De ce să minți, eu nu înțeleg. Nu găsesc explicația. Adică totuși, nu ai vorbit cu noi să zici că suntem nu știu ce, decât dacă cineva ți-a zis să nu vorbești cu noi și acum vrei să te ascunzi. Eu știu de ce, dar nu am de ce să zic acum. Dacă ea va continua în chestia asta, nu o să îi fie bine. Nu trebuie să mintă”, a zis Khaled.

