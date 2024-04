Maria, fosta iubită a lui Cristian, îl acuză că minte și spune că a fost traumatizat de relația cu părinții lui.

Ba mai mult, tânăra susține că părinții sunt cei care decid pentru el și că ar trebui să se distanțeze și să-și aleagă singur drumul în viață.

Mireasa sezonul 9. Maria, fosta iubită a lui Cristian, face acuzații. De ce susține că el minte și ce spune despre părinții lui

Maria Lungu, fosta iubită a lui Cristian, a spus că tânărul a mințit când a zis că nu a iubit niciodată și dă detalii despre relația lui cu părinții.

”O să deschid doar o singură dată acest subiect și după nu ne mai întoarcem la aceste lucruri pentru că, într-adevăr, a făcut parte din viața mea, însă de 100 de ani nu ne mai știm. Voi vorbiți în continuare, au trecut 4 ani sau 5 ani, nu mai știu, dar voi tot sunteți acolo și vorbiți despre mine și el. Mi-ați dat mesaj că omul a zis în emisiune că nu a spus niciodată nimănui ”Te iubesc”. Păi și proștii ăia de au filmat și e pe filmare când zici că o iubești pe Maria, ce facem, puiule, că sunt o grămadă de filmări. E halucinație. Bun.

Sfatul meu, de fapt, pentru el este să înceteze să mai mintă pentru că e penibilă deja treaba. Doi la mână, să mai crească un pic că are unde, pe toate planurile. Și trei la mână, să se mai lase de părinți. Știu că o să fie dură treaba asta, dar să-și mai caute de treaba lui și să mai lase poala și fusta părinților, a mamei și a tatălui, să mai fie și el bărbat că până la urmă e suficient de mare. Deci e cazul să înceapă să ia singur decizii și să facă ceea ce simte, nu ceea ce îi spun părinții. Și de ce credeți că Cristian Marinescu este traumat? Păi părerea mea este că părinții lui l-au traumat. Acum e mare iubire între ei, dar nu știu dacă a fost și până acum așa. Nu mai încercați să jucați, să fentați că nu merge.”, a zis Maria Lungu pe Tiktok.

Ea a adăugat: ”Am vrut să scap de mult de el, sunt fericită că am scăpat. Pot vorbi acum liniștită și pe lângă faptul că sunt liniștită sunt sigură că sunt înțeleasă și de foarte multă lume”.

După ce a urmărit imaginile și declarațiile fostei iubite, Cristian a comentat ultima parte a mesajului.

”Dureroasă este ultima parte a mesajului, momentul în care a spus că relația pe care am avut-o cu părinții mei nu a fost ca cea pe care o am acum pentru că părinții mei au fost foarte primitori, iubitori cu ea, atât când le-am prezentat-o, cât și cu mine. A văzut relație pe care o am eu cu părinții mei. Mai departe, eu îi cunosc ei abordarea. De fiecare dată când am avut o apariție pe undeva, mereu a căutat să vorbească despre mine, să răspundă oamenilor, mesajelor în care eu eram etichetat”, a explicat Cristian.

Doamna Daniela s-a arătat foarte afectată de cele auzite și chiar a avut un nod în gât în timp ce încerca să își spună punctul de vedere.

”Nu le iau personal. Am petrecut două săptămâni la mare, la prietenii noștri. Eram mai multe familii reunite și eu cred că s-a simțit, chiar a declarat, că s-a simțit mai bine decât la ea acasă. Eu rămân cu ce am trăit atunci și nu mă las influențată de ce am văzut. Nu știu care îi sunt intențiile. Nu am asistat la niciun fel de discuție de genul acesta, Cristian nu mi-a făcut astfel de mărturisiri. Nu pot decât să mă delimitez de ceea ce a spus acolo”, a afirmat doamna Daniela.

Legat de faptul că a mințit când a spus că nu a iubit, Cristian a argumentat: ”Au existat sentimente, dar iubirea aceea profundă nu a existat. La nivelul acesta nu i-am spus. A, că poate am mai făcut o glumiță sau poate a fost un ”te iubesc” la modul că am drag de tine, este probabil, dar cu adevărat real nu.”

