Mireasa sezonul 9. Mesajul Nataliei după eliminare. Fata a continuat cu dezvăluirile despre foștii colegi de competiție

Natalia a părăsit emisiunea Mireasa în Gala din 17 mai 2024. Tânăra a făcut atunci mai multe acuzații, pe care le-a continuat și în mediul online.

Natalia a răbufnit după ce a fost eliminată în Gala de vineri, 17 mai 2024. Ea a afirmat că mai mulți concurenți au venit la Mireasa cu scopuri ascunde și nu ca să-și găsească perechea.

Mireasa sezonul 9. Mesajul Nataliei după eliminare. Fata a continuat cu acuzațiile

După ce a intrat în posesia telefonului mobil, Natalia a mai adăugat câteva lucruri după dezvăluirile făcute la Mireasa Capriciile Iubirii.

”Bună seara tuturor! Mulțumesc pentru susținerea în emisiunea Mireasa. Consider că e mai bine într-un fel că am plecat, deși nu îmi doream, pentru că eu m-am înscris cu scopul de a-mi găsi jumătatea. Acolo m-am simțit uneori în plus, fiindcă multe persoane sunt pentru ”materiale”, imagine, faimă, ceea ce pe mine nu mă caracterizează.

Toate lucrurile pe care le-am spus atunci când am plecat, le-am spus fiindcă a fost un moment de ”răbufnire”, nu am vrut să le zic în timpul emisiunii pentru că multă lume ar fi crezut că le spun ca să ”apar și eu în discuții”, la final nu mai aveam nimic de câștigat, acesta fiind motivul pentru care am dat cărțile pe față. Cum am zis și de multe ori în emisiune, cine are ochi să vadă, vede. Mulțumesc!”, a scris Natalia pe contul ei de Instagram.

