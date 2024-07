Mireasa, sezonul 9. Valetin s-a dezlănțuit la petrecerea burlacilor cu o animatoare pe care o cunoștea. Cum a reacționat Elena

Valentin s-a dezlănțuit la petrecerea burlacilor de la Mireasa, sezonul 9 alături de o dansatoare pe care o cunoștea. Extrem de supărată, Elena nici nu a putut privi imaginile și a plecat din cameră.

Petrecerea a început cu Gya care a încis atmosfera pentru toți concurenții. Ulterior, artista a rămas doar cu băieții în casa lor, în timp ce în casa fetelor, Romeo Fantastik a fost cel care a încins atmosfera.

„De nu i-a complimentant! Ce atâta frumusețe?”, a remarcat Maria.

„Fata mea, cea mai frumoasă, cea mai sexy, cea mai wow!”, a spus Liviu despre Delia.

„Eu zic că o să fie și mai bine decât acum, că scăpăm de stres. Sincer să fiu, sper să dureze toată viața”.

Cum a reacționat Elena când l-a văzut pe Valentin alături de o animatoare la petrecerea burlacilor. Fata nu a putut să mai privească imaginile

Însă odată cu intrarea animatoarelor în casa băieților, haosul s-a dezvlănțuit. Valentin a fost în centrul atenției după ce și-a dat seamă că o cunoștea din afara casei pe una dintre fete.

Imaginile cu Valentin și tânăra au rulat și în casa fetelor, iar Elena nu s-a mai putut abține. Fata a răbufnit și a aruncat cuvinte grele asupra băiatului cu care are o relație de 2 luni. Dansul lasciv al lui Valentin cu animatoarea

„Uite-l scârba! Fi-mi-as scârbă!”, a strigat aceasta, în timp ce a fugit în baie extrem de supărată.

Oricât ar fi încercat să o împace celelalte fete, nu au avut nicio șansă. „Uneori nu înteleg ce am făcut atât de greșit pe lumea asta poate să nu primesc atât cât dăruiesc și aici am zis să încerc și l-am văzut pe ăla. Mie nu mi-a convenit ce am văzut azi!”, s-a destăinuit ea Iulianei cu ochii în lacrimi.

Nici în live, Elena nu a putut privi dansul lasciv al iubitului ei cu animatoarea. Atingerile dintre ei și discuțiile cu conotație, au făcut-o să nu mai aibă stare pe canapea.

„Răbufnirea mea a fost strict pe imaginile alea. La supărare am zis niște lucruri. După ce am văzut imaginile am băut. Am fost foarte supărată, am zis că mi se rupe sufletul, am zis că îl iubesc. Mă doare sufletul îmi provoacă o stare de.... pe Cristina când am văzut-o am strâns-o de mână”, a mărturisit.

„Mi-a zis că a exagerat și nu își mai aduce aminte. Eu pot să îmi cer scuze pentru ce am zis, dar și acum mă ia aceeași stare”, a mai completat ea.

Imaginile de la petrecere au dezvăluit și un dialog intre concurent și una dintre fetele care a dansat la petrecerea burlacilor de la Mireasa, sezonul 9.

„Ce cauți aici?”, a întrebat-o el.

„Pentru tine am venit, mă, viața mea. Nu mă mai recunoșteai?”, i-a zis ea. Am venit și eu la tine, să văd de faci, ca n-am mai vorbit din ianuarie de când ai intrat”.

Însă pe parcurs ce petrecerea continua, Valentin a continuat apropierea față de tânără până în puncul în care aceasta i-a reproșat: „Nu mai fi bădăran! Ce-i cu tine? Te-ai îmbătat?!”

Mai mult, la un moment dat, în timpul serii Valentin i-a spus: „Știi că te doresc de mult!”.

Cum a explicat Valentin imaginile cu animatoarea de la petrecerea burlacilor

„Mi s-a tăiat filmul, mi s-a tăiat capul, nu mai știu ce am făcut”, a mărturisit Valentin.

„De ce fugi în viață de aia nu scapi. I-am zis că am o frică foarte mare de înșelat. De ce nu sunt eu de ajuns? Și eu am băut, la băutură nu trebuie să atingi pe nimeni. E o linie subțire între distracție și dezmăț. Eu oricând am avut un partener am ținut cont dacă era cu mine în acel moment. Eu nu aș putea să rănesc voit. Nu am văzut pe niciuna să vină să îți pună mâna. Nu am nimic de făcut, doar să îmi țin capul sus. Am avut o reacție, dar văzând, nu am avut o reacție din nimic”, a ținut să precizeze Elena foarte supărată

„Eu nu l-am văzut niciodată în situația asta. Vă jur!”, a adăugat și doamna Floarea când și-a văzut nepotul pe care a spus că nu îl știa astfel.

„Îmi e rușine pentru ce am făcut. Nici nu pot să o privesc în ochi. Îmi cer iertare. Accept orice discuție. Sunt bun să îi dau orice explicație”, s-a scuzat băiatul în fața iubitei sale.

Unde votezi pentru Marea Finală a sezonului 9 Mireasa

Finala Mireasa sezonul 9 este pe 12 iulie 2024. Patru cupluri și-au depus actele pentru căsătorie și s-a dat START VOT. Alexandru și Cristina, Ștefan și Maria, Vlad și Iuliana, Liviu și Delia sunt cuplurile care și-au depus actele pentru căsătorie.

Cuplurile pot fi votate prin SMS la 1272 și gratuit pe cele două platforme de vot: http://mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1. Concurenții pot fi votați atât individual, cât și pe cupluri.

Doar unul dintre cupluri va fi însă desemnat câştigătorul celui de-al nouălea sezon Mireasa şi al marelui premiu, în direct, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Perechea care se va afla pe primul loc, adică cea care va strânge cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, va fi declarată câștigătoare și va intra în posesia premiului total brut în valoare de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei în cadrul emisiunii în direct, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 9.

Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.