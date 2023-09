Miruna din sezonul 6 Mireasa, mesaj pentru cei care „o hărțuiesc”. Ce decizie a luat fosta concurentă: „V-am lăsat să vă distrați”

Miruna a transmis un mesaj pe rețelele sociale pentru cei care au „hărțuit-o” în online. Fosta câștigătoare a sezonului 6 Mireasa a precizat că este dispusă să acționeze pe cale legală pentru a-i pedepsi pe cei care i-au spulberat liniștea.

Miruna a precizat că de când ea și Cosmin s-au despărțit a primit o mulțime de mesaje negative în online. Fata este hotărâtă să le-o „plătească” acum celor care au rănit-o cu vorbe ascunse în spatele unor conturi false.

Miruna a spus că își va rupe din timp pentru a acționa împotriva celor care continuă să îi trimită mesaje negative.

Ce decizie a luat Miruna din sezonul 5 Mireasa

„V-am lăsat să vă distrați luni la rând, să comentați, să aberați, dar a venit rândul celor care încă nu au liniște și nu își văd de treaba lor să „plătească”. Ușor, ușor îmi voi rupe din timp să iau măsuri pe cale legală și să vedem cine râde la urmă. Toate conturile astea false care se cred Dumnezeu au un IP, în caz că nu știați. Dacă nu ați reușit să depășiți emisiunea și să vă vedeți de treba voastră, că nu vă încurc cu nimic și nici nu vom avea vreo legătură în viața asta, îmi voi vedea și eu de viața voastră, că liniștea mea se pare că nu poate exista din cauza unor… Vă pup și ne mai auzim!”, a scris Miruna pe Instagram.

Miruna a fost activă pe rețelele sociale în ultima perioadă. Recent, fata le-a răspuns celor care au speculat că s-a împăcat cu Cosmin.

„Nu știu dacă datorită faptului că ne-ați îndrăgit foarte mult în emisiune ca și cuplu sau pur și simplu din plictiseală tot aberați că m-am împăcat cu C, dar am rugămintea să încetați... Sunt atâtea luni de la divorț și unii tot inventează povești pe internet...

M-am plictisit să vă dau explicații că nu mai avem nicio legătură de la divorț până în prezent și nici nu vom mai avea. Fiecare are cu siguranță viața lui, nu e ok să vă apucați să aruncați informații ”sigure” despre noi când, poate, nu ați vorbit niciodată cu noi și ne știți din emisiune...

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic.

Fiecare vom avea sau avem relație și nu e ok pentru persoana de lângă noi să citească invențiile unor oameni care ce visează noaptea, scriu pe internet ziua...”, a transmis Miruna pe contul său de Instagram.

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.