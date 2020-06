De la relaxare la conexiune! Narcisa Pruteanu s-a întors în competiția "Mireasa". Lică, un concurent cu simpatii nespuse!

După ce și-a ispășit pedeapsa pentru încălcarea regulamentului, Narcisa s-a întors în casa Mireasa plină de încredere.

"A fost cea mai bună pedeapsă pe care am primit-o vreodată. Mi-am dat seama de multe lucruri și de subiectul legat de Costi și de oamenii din casă și de plecarea mea de aici și de mai multe lucruri", a mărturisit Narcisa.

Pentru Narcisa prietenia înseamnă cu totul altceva, așa că tot răul spre bine și dacă se poate, zâmbete și mai multă claritate.

Concurenta a adăugat: "Când am o problemă nu mai trebuie să fug. Asta am făcut până acum. Orice problemă am avut, eu am fugit."