Narcisa, trădată de fetele pe care le credea prietene? Petronela a dat cărțile pe față: „Au spus că nu i-au ieșit analizele”

Narcisa Pruteanu și Petronela Cinori au ajuns la cuțite, după o serie de acuze acide. Acuzată că este falsă și că încercarea ei de împcare a fost făcută doar de dragul camerelor de filmat, Petronela a dezvăluit că multe dintre cele care pretind să-i fie prietene Narcisei au, de fapt, o altă părere despre ea.

„Când ne-am cunoscut prima oară, am avut un grup de fete pe WhatsApp din care Narcisa a ieșit. Am fost singura care a sunat-o să o întrebe dacă este OK și de ce a ieșit din acel grup. Celelalte fete au râs de ea, spunând că probabil s-a supărat pentru că nu i-au ieșit analizele necesare pentru participarea în această competiție”, a spus Petronela.