Ștefan și Cătălin, dezamăgiți de fetele din competiție. Ce le reproșează cei doi concurenți de la Mireasa

Citește și: Ionela și Ștefan, nicio șansă să formeze un cuplu: Nu îmi plac dulcegăriile adolescentine, plus că nu e un bărbat asumat!

Nicole a intervenit și a încercat să lămurească situația cu Cătălin.

”Cătălin m-a atacat cu gelozia. Nu știu de unde a pornit asta. Am fost eu mai atentă și am vrut să-l descopăr, să discutăm mai mult. Nu trebuie să-mi spună mie că am fost geloasă”, s-a apărat fata.