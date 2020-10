Ștefania a clacat. De ce s-a închis concurenta de la ”Mireasa” în baie, unde a plâns zeci de minute

Prietena ei, Cătălina, a venit să o susțină, însă Ștefania a fost de neînduplecat.

”Nu mă regăsesc Cătă în nimic, nu mai vreau. Am rămas fără puteri. Când am venit aici, scopul meu era să fiu fericită și nu sunt. Nu mai vreau să mai stau, vreau să merg acasă în supărarea mea. Am intrat sănătoasă și plec bolnavă de aici. Nu e genul meu de emisiune, nu mai vreau iubit, nu mai vreau nimic”, a mai spus ea.

Întrebată de Simona Gherghe, Ștefania a mărturisit că este obosită și că nu are o stare bună de două zile.

Mai multe detalii în videoclipul atașat: