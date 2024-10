Unde locuiesc în prezent Ioana și Marius, câștigătorii sezonului 8 Mireasa. Cei doi sunt discreți în mediul online

Ioana și Marius, câștigătorii sezonului 8 Mireasa s-au mutat în Hunedoara, după ce au încercat să locuiască în Germania, dar nu s-au acomodat.

Ioana și Marius au vorbit cu cei care îi urmăresc pe rețelele sociale. Cei doi au anunțat că în prezent locuiesc în Hunedoara, acolo unde și-au achiziționat un apartament.

„Nu era nevoie să creadă nimeni în noi. E bine că am crezut noi și asta e suficient. În Hunedoara ne-am cumpărat apartament, da. Ne-am mutat în Hunedoara. În Germania am stat 4 luni, dar nu m-am putut acomoda. Nu mi-au venit actele, n-am muncit, peste tot unde mă duceam să mă angajez îmi cereau alte acte, așteptam după ele, veneau foarte greu și nu m-am putut obișnui și am zis că cel mai bine e să venim în România. Am venit în România, ne-am cumpărat apartament și ne-am angajat”, a spus soția lui Marius în mediul online.

Unde locuiesc acum Ioana și Marius din sezonul 8 Mireasa

Cei care i-au susținut pe Ioana și Marius în cadrul sezonului 8 Mireasa s-au bucurat să-i vadă împreună la casa lor din Hunedoara.

„Sunt sigură că Dumnezeu ne iubește! Dragilor, vreau să împărtășim cu voi fericirea noastră! Visul nostru a devenit realitate!!!! Datorită celor care au crezut în noi și totodată datorită emisiunii @mireasa_oficial eu împreună cu soțul meu @mariusvelcescu ne-am cumpărat căsuța noastră . Suntem foarte fericiți pentru tot ceea ce am primit de la Dumnezeu și totodată binecuvântați! Astăzi am împlinit și 9 luni de la primul sărut, nu-i așa că-i super tare? Cel mai frumos cadou. Acum vor urma renovarile, vă vom ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viață noastră. Vom încerca să fim mult mai activi, am avut o perioadă destul de dificilă în procesul căutării unei locuințe, dar a meritat tot efortul . Suntem atât de fericitiiiiii Vă pupăm și vă dorim numai bine. #iubireainvingetot”, a scris Ioana pe Instagram.

Ioana și Marius au câștigat sezonul 8 Mireasa

Ioana și Marius au fost ultimul cuplu logodit din sezonul 8 Mireasa. Fata a avut mai mulți pretendenți la începutul parcursului ei în competiție. După ce a încercat să-i cunoască pe băieții care și-au exprimat intenția față de ea, aceasta l-a ales pe Marius. Primul lor sărut a avut loc la o petrecere din casa Mireasa și primul „Te iubesc” a venit și el curând.

Relația lor a fost pusă la încercare când Ioana a aflat că iubitul ei are un trecut tumultos. Tânăra a decis să se concentreze pe prezentul fericit și pe viitorul pe care îl pot construi împreună și nu a renunțat la Marius. Concurentul Mireasa a cerut-o în căsătorie pe Ioana la un restaurant, după o ședință foto de Crăciun. Fata a primit un răvaș pe care scria „Vrei să fii soția mea?”. Vizibil emoționată, Ioana a răspuns „Da”. Cei doi logodiți au luat decizia de a păși în fața ofițerului stării civile în Finala de pe 22 decembrie 2023 și au și câștigat competiția.