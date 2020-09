Artista Bella Santiago, surpriza exotică de la Chefi la Cuțite: "Chef Sorin Bontea nu a fost mulțumit"

"Particip și la Chefi la Cuțite" și abia aștept să văd ce am făcut, ce am vorbit. Am participat, am făcut mâncare filipineză acolo șia ștept să văd ce am făcut. Am făcut ceva cu mult ardei iute și lapte de cocos. Chef Sorin Bontea nu a fost mulțumit, a fost picant", spune Bella Santiago.

Frumoasa artistă de origine filipineză, trăiește o frumoasa poveste de dragoste cu soțul ei român care a cerut-o în căsătorie chiar în sepembrie pe data de 6. Cei doi urmau sa facă și nunta, care, din păcate, a fost anulată din cauza pandemiei.

Bella Santiago, câștigătoarea X Factor și Te cunosc de undeva, și-a deschis un restaurant alături de soțul ei. Chiar dacă are multe concerte, artista reușește să managerieze și afacerea familiei.

Cântăreața și-a deschis primul restaurant cu specific filipinez din București. Astfel îmbină Bella Santiago cele două țări pe care le iubește atât de mult.