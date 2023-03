Dani Oțil, declarații emoționante despre tatăl lui. Cum își arăta iubirea față de el și fratele său: „Nu spunea, dar se simțea”

Dani Oțil a povestit în cadrul podcastului lui Damian Drăghici cum s-a schimbat viața sa de când a devenit tată și și-a amintit cum era tatăl său pe vremea când era mic. Prezentatorul tv a rememorat momentul în care tatăl lui s-a îmbolnăvit și după o perioadă în care a avut nevoie de ajutor pentru a se deplasa, a devenit mult mai emoțional.

Boala de care a suferit tatăl lui Dani Oțil l-a făcut pe acesta să se schimbe: „Am văzut, după ce a început să funcționeze ca un om normal, un alt tată”

Dani Oțil avea 12 ani când tatăl său s-a îmbolnăvit și a fost atent la transformarea emoțională pe care a suferit-o în urma bolii. Pornind de la întrebarea lui Damian Drăghici „cum ți s-a schimbat viața după ce ai devenit părinte?”, Dani Oțil și-a amintit de tatăl său.

„Pe tata nu l-am văzut niciodată cu o lacrimă în ochi. Dar după ce am descoperit că a avut o criză de sciatică, a fost blocat la pat vreo 2-3 luni și depindea de noi să-l ridicăm și să-l punem la loc. Nu a avut vreo operație, dar tata fiind un om care cară doi saci în spate, dintr-o dată s-a găsit inutil societății. Am văzut, după ce a început să funcționeze ca un om normal, un alt tată. Și acum încerc să mă văd și eu tot cam acolo. Tata lăcrima la filme, dacă se povestea ceva emoționant la masă și nu se ascundea. Nu cred că ne iubea mai mult (n. red. după ce și-a revenit la normal), dar se vedea că ne iubea. Nu exista să te mângâie sau ceva, dar se vedea în mișcările lui. Am simțit după șocul ăsta”, a declarat Dani Oțil.

Dani Oțil a recunoscut că, asemenea tatălui său, a devenit și el mult mai emoțional de când este tată. Prezentatorul tv spune că a început chiar să plângă la filme, însă recunoaște și că a devenit mult mai responsabil mai ales când vine vorba să ia anumite decizii pe termen lung.

„După ce devii părinte, mai ales târziu, cum am făcut-o eu, începi să ai reacții și la alte lucruri. Cum ar fi, duminică, o palmă dată în parc unui copil, pentru nimic. Și nu am știut cum să reacționez. E copil lui, face ce vrea, dar s-au trezit în mine niște lucruri. Eu nu pot să garantez că nu o să-i dau nicio palmă lui fii-miu, dar așa o palmă în parc pentru nimic.

Am început să fiu mai atent la lucrurile pe care le fac pe termen lung. Stai liniștit că nu-i las nimic. Îl las cu o plasă de rafie, cum am fost lăsat și eu. Glumesc. Am început să sedimentez mai bine informațiile care circulă pe la noi prin emisiune. Trec foarte mulți medici, pediatri, educatori, dar nu mai sunt băiatul care ia interviu, ci chiar vreau să prind ceva.

Când mă joc cu băiatul meu, caut măcar 5% să fie și învățare, nu că vreau să-l scot geniu, dar aș vrea să-mi fie mai ușor cu temele, de exemplu. Maică-sa e model și mi-a zis: bă Dani, eu sunt manechin, sper că nu mă pui să fac matematică cu fii-tu. Ai mei nu au făcut teme cu mine niciodată, fiind al doilea copil, cred că nici nu au știut bine în ce clasă sunt”, a mai mărturisit Dani Oțil în podcastul lui Damian Drăghici.