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Câinii Salvamont și ROYAL CANIN®, împreună pentru viețile salvate pe munte

I-am avut alături la Neatza cu Răzvan și Dani, pe Antena 1, pe Ion Sănduloiu și Helios, primul câine salvator montan din România.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 11:53 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 11:54
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Sus, pe munte, un câine este mai mult decât un companion. În condiții de vreme variabile, fie că e vorba de viscol, avalanșe sau stânci abrupte, un câine reprezintă diferența dintre o tragedie și o viață salvată.

Unitățile canine Salvamont participă anual la 100–120 de intervenții. În timp ce o linie clasică de sondare alcătuită din 20 de salvatori montani are nevoie de aproximativ 4 ore pentru a acoperi un teren de avalanșă de 1,5 hectare, un câine pregătit găsește victima îngropată în doar 10–12 minute, crescând eficiența operațională cu 2.300%.

Astăzi, structurile Salvamont numără 46 de brevete istorice eliberate și 34 de câini operaționali, distribuiți în 16 județe. Obiectivul național este extinderea unităților canine în toate cele 24 de județe montane, ajungând la 4–5 câini per județ, pentru a garanta permanența operațională 24/7.

Din 2013, ROYAL CANIN® este alături de Salvamont, cu hrană adaptată efortului intens, echipamente și workshop-uri de nutriție canină pentru salvamontiști. ROYAL CANIN® este unicul partener de nutriție al unităților canine Salvamont.

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