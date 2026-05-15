Ce a declarat Bianca Nuțu după ce s-a aflat că este însărcinată. Astroloaga de la Neatza a dezvăluit sexul copilului

Bianca Nuțu, astroloaga de la „Neatza”, este însărcinată și va deveni mamă pentru prima dată. Vedeta a dezvăluit că așteaptă un băiețel și a transmis un mesaj emoționant despre miracolul din viața sa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 15 Mai 2026, 21:51 | Actualizat Vineri, 15 Mai 2026, 21:53
Ce a declarat Bianca Nuțu după ce s-a aflat că este însărcinată

Bianca Nuțu, astroloaga de la „Neatza”, este însărcinată și urmează să devină pentru prima dată mamă. La doar câteva zile după ce s-a aflat vestea cea mare, vedeta a oferit noi detalii despre această etapă specială din viața sa.

Bianca a împărtășit vestea atât cu comunitatea sa din online, cât și cu telespectatorii emisiunii „Neatza”. Întreaga echipă de la Antena 1 a felicitat-o pentru momentul emoționant.

Deși medicii nu îi mai dădeau prea multe șanse să aibă un copil, Bianca spune că planurile divinității au fost altele pentru ea. Astrologa a dezvăluit și sexul copilului: urmează să devină mamă de băiețel.

Îndrăgită de public, Bianca pare că radiază în această perioadă a vieții sale și trăiește cu emoție fiecare clipă a acestei experiențe.

Astroloaga de la Neatza a dezvăluit sexul copilului

„Atunci când mi-am anunțat familia că eu și Ovidiu suntem împreună, le-am spus că, mai mult ca sigur, după accidentul din 2023, Dumnezeu mi-a mai dat o șansă la viață pentru că trebuia să îl întâlnesc pe el. Pe el, dar și pe Horia, băiețelul lui.

Multă lume m-a întrebat apoi dacă nu îmi doresc și eu un copil. Au fost persoane care m-au compătimit când le spuneam că eu m-am obișnuit cu gândul că nu voi aduce pe lume un suflețel.

Viața mea era plină fix așa cum era. Și da, eu rămân genul acela de femeie care crede cu tărie că o femeie nu este „realizată” doar dacă naște.

Unii m-au înțeles perfect. La fel cum au fost și oameni care au avut deseori plăcerea de a-mi transmite indirect: «Ce știe ea? Ea nu are copii!»

Medical vorbind, erau oricum prea puține, spre zero, șanse. Și repet, mă împăcasem cu ideea. Doar că Dumnezeu avea cu totul alte planuri pentru noi.

Astfel, la scurt timp după pierderea Corinei, am aflat că sunt însărcinată. Probabil că se săturase de acolo, de sus, să mă tot vadă că o bocesc și a vorbit cu Șeful să îmi aline suferința.

Și cum spuneam noi două mereu: MIRACOLELE SE ÎNTÂMPLĂ CELOR CARE CRED ÎN ELE.”

Mesajul său a emoționat publicul din mediul online și a adunat rapid numeroase aprecieri și comentarii de susținere.

Bianca a dezvăluit și ce zodie va avea copilul său. Potrivit calculelor, micuțul urmează să se nască în zodia Leu.

