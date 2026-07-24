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(P) Ce beneficii oferă YOXO. Soluția modernă dacă vrei să-ți schimbi abonamentul

YOXO e telefonia mobilă 100% digitală, pe care o ții toată în aplicație. Fără drumuri în magazin, fără apeluri în call center - faci totul singur, în câteva minute.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Iulie 2026, 14:24 | Actualizat Vineri, 24 Iulie 2026, 14:33
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Pentru vara asta YOXO a scos cea mai tare ofertă de până acum: până pe 3 august, abonamentul de 4,9 euro - cu net 5G nelimitat și 7,37 GB în roaming SEE - are 60% reducere în primele 3 luni și ajunge la doar 1,96 euro.

Adică net nelimitat pe toată vara, la mai puțin de 2 euro. Și, cum e la YOXO, nu ai contract. Rămâi flexibil, schimbi când vrei, nu te leagă nimeni de nimic. Telefonul tău, regulile tale. Cu YOXO.

Ce beneficii oferă YOXO

Dacă ți-ai dorit să îți schimbi abonamentul și până acum nu ai avut chef, iată că YOXO îți vine în ajutor.

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Diferența dintre „mă ocup eu mâine” și „gata, am rezolvat”. La YOXO activarea e din app, intră direct în categoria a doua. Doar că oferta nu te așteaptă: e valabilă doar până pe 3 august.

Verificăm prețul la benzină, la vacanță, la festival… dar la abonamentul de telefon, ultima oară când te-ai uitat cât plătești a fost când?

Roamingul de vacanță: panica de la aterizare, „oare cât mă costă?”, vs. liniștea când știi exact ce ai inclus - 7,37 GB în SEE, fără surprize.

Lucrurile sunt din ce în ce mai simple, YOXO, o variantă simplă. Fără drumuri la magazin, faci totul simplu, vara asta au o super ofertă, până pe 3 august.

"Știi ce am observat? Că lucrurile care ne enervează cel mai tare sunt fix alea care se rezolvă în cinci minute. Doar că nu le facem niciodată."

"Clasic. Ai un bec ars de trei săptămâni și treci pe lângă el zilnic."

"Exact. Sau abonamentul de telefon. Îl ai de ani de zile, plătești lună de lună și nici nu te mai uiți dacă mai e bun pentru tine."

"Și acum, vara, chiar n-ai chef. Nu vrei drumuri, nu vrei să suni pe nimeni, nu vrei să stai la coadă ca să schimbi ceva."

"Și fix de-aia îmi place ce v-am tot zis noi - că se poate și altfel. Fără drumuri, fără telefoane, direct din aplicație."

"De YOXO zici."

"De YOXO"

În prezent, telefonul mobil este mai mult decât un mijloc de comunicare – este instrumentul prin care ne organizăm viața de zi cu zi. De la rezervarea vacanțelor și gestionarea activităților cotidiene, până la păstrarea legăturii cu familia și prietenii sau accesul rapid la informații, utilizatorii au nevoie de servicii care să le ofere flexibilitate, control și o experiență fără griji.

În acest context, o conexiune fiabilă și un abonament ușor de administrat au devenit elemente esențiale pentru ritmul vieții moderne.

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