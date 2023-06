În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din data de 22 iunie 2023, Dani Oțil l-a avut ca invitat special pe Răzvan Crișan, Cofondator & CEO al grupului Kane. Alături de acesta, matinalul a vorbit despre business și antreprenoriat.

Neatza cu Răzvan și Dani, 22 iunie. Sfaturi utile pentru a începe o afacere în domeniul HoReCa. Ce tendințe există pe piață | Antena 1

La Neatza cu Răzvan și Dani nu doar ne distrăm, ci și învățăm. Așa că, matinalul Dani Oțil l-a invitat pe Răzvan Crișan, unul dintre cei mai inovatori antreprenori, pentru a discuta despre tendințele și provocările momentului în domeniul HoReCa. Iată ce sfaturi prețioase ne-a oferit!

Care sunt tendințele și provocările momentului în domeniul HoReCa

Întrebat de către Dani Oțil ce tendințe există în acest moment în domeniul HoReCa, Răzvan Crișan a oferit următorul răspuns lămuritor:

„(...) Restaurantele nu sunt neapărat despre a mânca, ci, mai degrabă, sunt un loc în care te vezi cu prietenii și ai un moment de relaxare. Oamenii vor ieși în continuare la restaurant, însă cred că vor alege mai atent. Se vor gândi ce fac acei oameni bun și ce au de oferit.”

Întrebat și care sunt provocările momentului în domeniul HoReCa, Răzvan Crișan a răspuns că cea mai mare provocare este să găsești un angajat dedicat:

„Cea mai mare provocare rămâne cea a recrutării, a găsi oamenii potriviți pentru conceptul tău. Noi, cei din industria de ospitalitate, trebuie să lucrăm atunci când toată lumea vrea să se simtă bine. Atunci e o provocare foarte mare. Cum îi stimulezi pe oamenii care lucrează în industrie în momentul în care toți prietenii lor sunt liberi. Prin urmare, trebuie să creezi niște medii în care acestor oameni să le placă să vină la muncă.”, a răspuns Răzvan Crișan.

„Ospătarul este un om foarte important și cel care îți face experiența completă. Dacă nu există cineva care să-ți prezinte mâncarea și să te facă să te simți bine, nu e la fel. Eu mereu le zic colegilor ospătari că rolul nostru este să îi relaxăm pe oameni. (...) Însă, până nu învățăm să respectăm orice tip de meserie, va fi greu să recrutezi oameni care să vină și în domeniul acesta.”, a mai adăugat Răzvan Crișan atunci când a fost întrebat cum are grijă de experiența clienților săi în restaurantele sale.

Întrebat și ce așteptări crede că au clienții, în anul 2023, de la cei care lucrează în domeniul HoReCa, invitatul special a oferit acest ultim sfat:

„Cred că oamenii vor un loc care să arate foarte bine și asta pune o presiune foarte mare pe partea de investiții. Noi, românii, ne plictisim foarte repede. Eu am observat că un restaurant are nevoie de un an de zile pentru a-și găsi clienții frecvenți. Ulterior, trebuie să ai grijă cum integrezi tehnologia. Deja vedem din ce în ce mai multe meniuri digitale, interacțiuni digitale, însă trebuie să ai grijă cum o faci, pentru a nu scoate elementul uman.”

Despre bussines-ul lui Răzvan Crișan, invitatul special din ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 22 iunie 2023

Răzvan Crişan este Cofondator & CEO al grupului Kane, fiind cunoscut în mediul local de afaceri drept unul dintre cei mai inovatori antreprenori, grație modelului de business dezvoltat.

Grupul Kane este format din restaurantul de fine dining cu acelaşi nume, cafeneaua M60, pizzeria Mamizza, Mercato Kultur si G.Y.S.T., un bistro deschis recent în Centrul Vechi al Capitalei.

Acestora li se adaugă două unităţi private, mai exact restaurante ori cantine operate de grup pentru companii din România, în total fiind şapte unităţi. În perioada următoare, antreprenorul are în plan un proiect ambițios, ce constă în expansiunea cu încă un restaurant în Pipera, fiind deja încheiat contractul de închiriere şi colaborare pentru o unitate în zona de nord a Capitalei. Grupul Kane îşi propune să îşi dubleze numărul de localuri până în 2027 şi să ajungă la afaceri de 130 milioane lei.

Mamizza este un business care și-a început povestea în capitală inspirat fiind din tradițiile și ingredientele zonei Napoli, iar pizzaiolo-ul napoletan Attilio Bachetti a fost cel care a inițiat echipa în tainele preparării pizzei ca la mama ei acasă. Aducând moștenirea napoletană în prezentul modern, atmosfera „la dolce vita” și bucătăria deschisă a localului îl fac destinația perfectă pentru iubitorii gastronomiei italiene.

Mamizza întâmpină oaspeții cu un meniu împărțit în pizze clasice și pizze neo-napoletane care combină creativ ingredientele. Pizzeria colaborează cu o serie de cooperative de producători din zona de sud a Italiei care furnizează cele mai bune ingrediente din regiune. Meniul este completat de experimentare și pe partea de cocktailuri și muzică, iar transpunerea lui în concept de design de interior a fost realizată de arhitecții de la Yellow Office: Vladimir Mîndru, Rareș Fotău și Irina Lupu. Mamizza este un hub al inovației bucătăriei italiene și prin spațiul care amintește de intimitatea și familiaritatea unei pizzerii italiene, îmbinând elemente clasice și tușe contemporane.

Cafeneaua M60, de asemenea parte a grupului Kane, este una dintre primele locații din București care servește cafea de specialitate, pe lângă vinuri și beri artizanale locale și gustări savuroase. Atmosfera primitoare a unui living room, sugerată de designul curat, tipic scandinav al M60 oferă oaspeților o experiență unică.

