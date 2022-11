Super Neatza, 17 noiembrie 2022. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Lena Criveanu

Ediția din 17 noiembrie 2022 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. La rubrica "Stil de Succes by Ellida Toma", Ellida Toma o are ca invitată pe designerul Lena Criveanu. Creatiile Lenei se bucura de un real succes, atat in tara, cat si in strainatate.

Joi, 17.11.2022, 11:25