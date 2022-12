Super Neatza de Revelion, 31 decembrie 2022. Ilona Brezoianu și Florin Ristei au interpretat piesa „You're the one that I want”

În ediția specială de Super Neatza de Revelion, din 31 decembrie 2022, Florin Ristei a apăsat butonul ruletei pentru a vedea ce-i va pica de cântat, însă când a văzut că este vorba despre piesa „You're the one that I want” s-a întristat, fiindcă el a cântat melodia la Te cunosc de undeva alături de Ilona Brezoianu. Actrița a reușit din nou să surprindă pe toată lumea cu apariția ei care i-a făcut pe toți să rămână fără cuvinte.

Vineri, 30.12.2022, 17:07