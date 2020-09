Adrian Petrache cântă piesa Just the two of us, la Neatza cu Răzvan și Dani

Miercuri, 23 Septembrie 2020, 10:39 Actualizat Miercuri, 23 Septembrie 2020, 13:57

Invitat la Neatza cu Răzvan și Dani, Adrian Petrache cântă piesa Just the two of us.