Super Neatza, 5 noiembrie 2024. Fly Project - One More Time

Ediția din 5 noiembrie 2024 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Fly Project cânt melodia "One More Time". Cu un ritm electrizant şi un refren captivant, "One More Time" îmbină elemente de dance şi pop care te atrag de la primul play.

Marti, 05.11.2024, 11:43