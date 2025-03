Chefi la cuțite, sezonul 15, 18 martie 2025. Cine a câștigat a cincea amuletă. Ce concurenți i-au impresionat pe jurați

Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner s-au întâlnit în bucătărie pentru a cincea amuletă din sezonul 15 al emisiunii Chefi la cuțite. Descoperă ce concurenți au impresionat, în ediția din 18 martie 2025.

În a cincea ediție din sezonul 15 al emisiunii Chefi la cuțite, difuzată pe 18 martie 2025, Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner s-au întâlnit în bucătărie și au așteptat cu sufletul la gură să descopere ce surpriză le-a pregătit Irina Fodor.

Irina Fodor și-a făcut apariția în bucătărie extrem de zâmbitoare și i-a întâmpinat pe cei patru celebri bucătari cu o veste ce a adus emoții. De data aceasta, amuleta a fost atât de complexă încât chefii au spus că e, mai degrabă, un amestec de amulete.

În ediția a cincea a emisiunii Chefi la cuțite 2025 am putut să o cunoștem pe Sarah Sarrad, o concurentă în vârstă de 30 de ani care a decis să pregătească pentru jurați o rețetă de humus cu caviar. Tânăra i-a surprins pe jurați cu dezvăluirile sale: „Am avut primul job la 16 ani, atunci am dat și examenul de Bac. Pentru tata a fost tragic, atunci când i-am zis l-am văzut cu lacrimi în ochi, m-a întrebat ce îmi lipsește, de ce vreau să fac asta. Am vrut să îmi câștig independența”. Aceasta deține o pensiune cu spa pentru câini și intenționează să deschidă o afacere cu cosmetice în Dubai.

La final, pentru preparatul său, tânăra a primit trei cuțite și șansa de a merge mai departe, la Chefi la cuțite sezonul 15.

Irina Fodor și-a făcut apariția în bucătărie și a anunțat ce a pus la cale, de data aceasta, în ediția din 18 martie 2025 a show-ului. Văzând că Orlando Zaharia e mereu tachinat de colegii săi, aceasta a anunțat că a decis ca tema pentru jocul de amuletă să fie...ruladele!

„Știu ce îi faceți, că îl tachinați mereu, așa că astăzi facem rulade! Uite așa m-am hotărât!”, a zis ea, anunțând totodată că degustarea va fi făcută de nimeni alta decât Chef Roxana Blenche.

În ediția din 18 martie 2025 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15, David Florin Birea a reușit să îi impresioneze pe jurați cu o super rețetă de mușchi de vită cu sparanghel și piure cu trufe. Carnea a ieșit perfect, deși are doar 13 ani. Puștiul din Cornetu a reușit să primească trei cuțite și șansa de a merge mai departe, în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 15.

A urmat apoi degustarea făcută de Chef Roxana Blenche, care a savurat din plin ruladele făcute de Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu.

Printre cei care au dorit să îi impresioneze pe jurați cu preparatul gătit a fost și Andra Podoabă, care este manager la o corporație, dar și model plus size. Tânăra este mereu o adevărată apariție și reușește să atragă mereu privirile cu ținutele sale. Se descrie ca fiind o ființă extravagantă, pasionată de artă și mai ales de fashion. Aceasta și-a făcut apariția în fața chefilor purtând o blană extrem de lungă și i-a surprins pe aceștia cu dezvăluirile făcute. La final, aceasta a primit trei cuțite și șansa de a merge mai departe în bootcampul Chefi la cuțite.

Tot în ediția din 18 martie 2025 am putut să îi cunoaștem pe Valentin (45 de ani) și Ruxi Chibrit (39 de ani), amândoi antreprenori. Cei doi au ales să pregătească o rețetă pe bază de somon. Marea surpriză a fost atunci când aceștia și-au făcut apariția în fața chefilor având asupra lor caricaturi, pe care le-au dăruit cu drag. La final, cei doi au primit cuțitul argintiu al prieteniei. Chiar și Irina Fodor a primit în culise o caricatură, spre marea ei fericire.

A urmat apoi un moment cu adevărat dificil pentru Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu: verdictul pentru jocul de amuletă! Chef Roxana Blenche și-a făcut apariția în bucătărie și a anunțat clasamentul. Astfel, Chef Ștefan a primit două puncte pentru rețeta sa de ruladă, iar trei puncte a primit Chef Sautner. Patru puncte au mers la Chef Orlando, iar câștigătorul amuletei, cu cinci puncte primite, a fost Chef Richard Abou Zaki.

Tot în ediția din 18 martie 2025 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 18 am putut să o cunoaștem pe Simona Ioana Hajdu, în vârstă de 34 de ani, din Cluj. Aceasta este arhitectă, dar se pricepe bine și la gătit. Pentru rețeta sa de ciulama, la care a exersat mult, încurajată fiind de soțul ei, tânăra a primit trei cuțite și șansa de a merge mai departe, în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 15.

A urmat apoi Ciprian Alexe, în vârstă de 36 de ani, din Slatina. Aceasta a ales să pregătească o rețetă pe bază de pui. Cei patru jurați i-au degustat atent preparatul, dar i-au oferit doar un cuțit, în ediția din 18 martie 2025 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15.

Noni Gaspar are 32 de ani, este bucătar și administrator la propriul restaurant. Acesta a spus că a fost încurajat de fiica și de iubita lui să se înscrie. Tânărul a mizat pe o rețetă de somon cu sparanghel în două culori. Pentru farfuria prezentată, tânărul a primit șansa de a merge mai departe, în bootcamp.

Ilinca Păun are 22 de ani, este din București și în prezent este antrenor de fitness. În trecut, aceasta a fost sportivă de performanță și a ajuns cu o bursă în Statele Unite ale Americii. Dezvăluirile sale i-a uimit pe jurați și fata a explicat cum ceea ce părea inițial un vis s-a transformat într-un coșmar: „Colega de cameră se tăia, se ardea în fiecare noapte. Îmi lăsa scrisori pe pat”.

Jurații au făcut ochii mari și nu le-a venit să creadă: „E ca în filme!”. La final, tânăra a primit un cuțit.

Un moment cu adevărat special din ediția din 18 martie 2025 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15 a fost atunci când mama și verișoara lui Richard Abou Zaki au venit, fără ca el să știe acest lucru.

„Richard este forța mea. El îmi dă putere să merg înainte. Dumnezeu chiar m-a iubit și mă iubește pentru că mi-a dăruit așa un copil. Sunt cea mai fericită! A plecat de la 14 ani de acasă, a făcut școala de mic. Era la colegiu, pleca lunea și venea vinerea. Când venea îcnercam să îi fac tot felul de specialități, îi plăcea mult tortul meu de cartofi”.

Nu știu cum va reacționa, dar sub nicio formă nu se așteaptă să fiu aici. Sunt convinsă de lucrul acesta. Îl dezmoștenesc dacă nu îi place”, a mărturisit Elena, mama juratului de la Chefi la cuțite.

„La un moment dat l-am văzut ca pe fratele meu, apoi ca pe copilul meu. Richard este totul. Richard e persoana cea mai blândă, chiar dacă este aparent dur. Este persoana cea mai copilăroasă, persoana cea mai dulce și cea mai empatică persoană. E persoana pe care poți să te bazezi oricând. El este permanent”, a zis verișoara lui.

Nu mică a fost bucuria și emoția juratului, atunci când și-a văzut mama. S-a dus la ea și i-a făcut complimente, spunându-i cât e de frumoasă.

„Am avut sufletul în gât, o emoție imensă! Nu îmi venea să cred că a venit aici, e mega surpriză”, a zis juratul.

„Richard mi-a făcut viața frumoasă, împlinită. Un copil frumos, extraordinar. Sunt mândră, ce om a devenit! Da, mă ajuta în casă, pentru un euro ducea gunoiul. Îi dădeam eu așa, să îl stimulez. Făcea treabă, mă ajuta. Avea 13 ani când a decis să facă școala de bucătari”, a pvoestit femeia, extrem de mândră.

A doua mare surpriză a serii a fost atunci când în platou și-a făcut apariția Gabriela Cerchez, verișoara lui Richard, și fiicele sale.

„Ce faceți aici, sunteți nebuni?! E verișoara mea! E ca și sora mea! Mi-a deschis casa ei, eram la Londra și nu aveam bani de casă”, a fost reacția juratului când și-a revăzut verișoara.

„Pleca la 6 dimineața, venea la 1 noaptea acasă, venea bătut sau plângând, dar plângea pe furiș, în drum spre casă, ca să nu îl vedem. În spatele a 3 stele Michelin e multă muncă”, a fost confesiunea emoționantă făcută de femeie.

