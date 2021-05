Rețeta de sparanghel în sos olandez a lui Vlăduț. Se prepară rapid și este absolut delicioasă

Rețeta de sparanghel în sos olandez este ușor de făcut și poate fi preparată cu doar câteva ingrediente. Pentru un plus de savoare, Vlăduț, de la Neatza cu Răzvan și Dani, combină sparanghelul verde cu cel alb. Potrivit lui, deși cel verde este preferat de majoritate, sparanghelul alb are farmecul său, cu toate că are nevoie de mai multă atenție.

Rețeta de sparanghel cu sos olandez

Rețeta de sparanghel în sos olandez se prepară cu doar câteva ingrediente, respectiv sparanghel, ouă, unt și un plus de savoare care constă într-o combinație reușită de condimente, precum baza de legume de la Maggi în care sparanghelul poate sa fie fiert. Iată care sunt cantitățile necesare de ingrediente:

Ingrediente rețeta sparanghel cu sos olandez:

- Sparanghel verde;

- Sparanghel alb;

- 5 gălbenușuri de ou;

- 250 de grame de unt;

- lămâie;

- Condimente după gust.

Cum se prepară, pas cu pas, rețeta de sparanghel cu sos olandez

Pentru început, Vlăduț de la Neatza recomandă curățarea sparanghelului alb cu un cuțit ergonom, conform celui de curățat cartofii sau morcovii. Trebuie eliminată porțiunea de la cele două capete ale legumei pentru că există o coajă tare, care nu este comestibilă.

După ce legumele sunt curățate foarte bine, ele trebuie fierte, în funcție de grosimea sparanghelului, între 10 și 12 minute, chiar 13 în apă clocotită cu sare și un pic de lămâie. Se poate folosi baza pentru mâncăruri cu legume de la Maggi pentru un plus de gust si aromă. Separat, se prepară sosul olandez.

Primul pas constă în topirea untului. După ce acesta este topit și ”liniștit”, trebuie mutat într-un alt vas pentru a elimina în totalitate zerul care se află la baza vasului.

Apoi, este nevoie ca cele cinci gălbenușuri să fie puse într-un vas de sticlă, pe care ulterior îl puteți folosi la bain marie, căci sosul olandez se prepară cu ajutorul acestui procedeu.

Pentru început, se freacă gălbenușurile cu 2-3 lingurițe de zeamă de lămâie, până acestea își măresc ușor volumul, iar apoi se decolorează ușor. Abia acum trebuie adăugat untul, la temperatura camerei, și să se amestece ușor pentru a evita coagularea gălbenușurilor.

Sosul poate fi asezonat cu sare și piper, după gust, și servit cu sparanghel, șuncă de praga și prosciutto, sau cu orice alte alimente vă sunt pe plac. Poftă bună!

