Adevăratul motiv pentru care Răzvan Simion nu și-a invitat la nuntă toți colegii de la Neatza. Ce a ieșit la iveală acum

Razvan Simion a dezvăluit de ce nu și-a invitat colegii de la Neatza la nunta cu Daliana. Prezentatorul TV a vorbit fără ascunzișuri despre motivul pentru care el și frumoasa lui mireasa au fost nevoiți să ia această decizie surprinzătoare.

Răzva Simion și Daliana Răducan și-au unit destinele, în urmă cu aproximativ două săptămâni, într-o ceremonie restrânsă, alături de familie și câțiva prieteni foarte apropiați. În timp ce Dani Oțil s-a numărat printre invitații de seamă și chiar a ținut un discurs, mulți au remarcat absența altor colegi de la matinal. Acum, prezentatorul TV a făcut lumină și a explicat situația.

Motivul pentru care Răzvan Simion nu i-a invitat pe toți colegii de la Neatza la nunta lui cu Daliana

Nunta lui Răzvan Simion a fost în atenția internauților zile la rând. Într-un cadru de vis, gazda matinalului și soția sa, și-au celebrat iubirea în compania celor mai apropiați prieteni.

Mirii au oferit o adevărată lecție de eleganță și rafinament atât prin ținute, cât și prin meniul inedit ales sau a artiștilor care au întreținut atmosfera. Răzvan Simion și Daliana au avut chiar și un dress code pentru invitați, iar muzica nu a fost una tradițional românească.

Cu toate acestea, mulți au observat absența multor colegi de la Neatza și au făcut tot felul de speculații pe acest subiect. Astfel, gazda matinalului de la Antena 1 a explicat care este motivul.

Potrivit declarațiilor sale, mirii au ales un cadru extrem de restrâns și astfel, au fost nevoiți să trieze foarte mult numărul invitaților. Ei s-au bazat doar pe familii și pe câțiva prieteni foaete apropiați, cum a fost Dani Oțil.

Foarte mulți prieteni au rămas, din păcate, în afara petrecerii, pentru că am avut 56 de locuri pe scaune, cu tot cu miri și nași. Și atunci, am luat câte doi invitați din fiecare categorie, a trebuit s-o las și pe mireasă să-și aducă din prieteni și apropiați. Am avut locuri limitate, pentru că ne-am dorit să facem într-un anume loc. N-am vrut afară, n-am vrut o nuntă mare. Culmea, eu am vrut o nuntă mare, mireasa a zis să facem o nuntă mică. În primă fază, am zis să facem în Italia, acolo unde locuiesc socrii mei. Și să fim doar cu părinții, copiii cei mari și nașii. După care am primit tot felul de solicitări, «vrem și noi, vrem și noi». N-am mai văzut oameni să se invite la nuntă. De obicei oamenii refuză”, a explicat Răzva Simion pentru cancan.ro.

Prezentatorul TV a mai făcut declarații în premieră din organizare nunții sale cu Daliana. Acesta a dezvăluit cum au ales artiștii, dar și ce însemnăntate specială are pentru ei opera „Traviata”.

„Noi am avut și un dress code, domnii au fost la papion. A fost black tie, rochie de seară, nu s-a cântat nicio piesă românească. Pe asta ți-o zic în premieră. Mireasa s-a ocupat de alegerea trupelor. Momentul de operă a fost al meu. Mi-a răspuns invitației Alin Stoica și superba sa soție, Stephanie Radu. Am avut trei momente de operă, „Libiamo” e chestia cu care noi defilăm, ne place mult „Traviata”. Și de câte ori suntem în Italia, că suntem la Verona, că suntem la Milano, mergem să vedem cel puțin o reprezentație a „Traviatei”. La Verona am făcut cu decorurile făcute de Zeffirelli și este o nebunie. Revenind, am avut foarte puține locuri, am avut o trupă de jazz, l-am avut pe Tobi Ibitoye, nemaipomenit. Și cubanezii de la Cuban Project, pentru un pic de dans.

Adică n-a fost nimic obișnuit, nu s-a aruncat buchetul, nu s-a furat mireasa, nu s-au servit sarmale, ne-am dorit să fie ca un fel de cină de gală, în care să celebrăm unirea noastră”, a mai spus Răzvan Simion.