Adevărul din spatele "incidentului" cu Nea Mărin tăiat la mână! Andrei Ștefănescu: "Nu am crezut că există aşa ceva, din an în an este mai rău"

Andrei Ștefănescu ne povestește cum l-au închis pe Nea Mărin în casă, dar și ce a urmat după această farsă: „Nici nu știi cât de frică ne era”.

"A spart geamul de la propria locuinţă, ca să înţelegeţi cât este de nebun. Am pus pariu cu Liviu cât rezistă în dormitor, 7 minute a stat închis. Ne-am luat-o şi de data asta, din an în an Nea Mărin este mai rău... Nu am crezut că există aşa ceva, am fugit unde am găsit cu ochii, mi-au căzut şi pantalonii de pe mine", a povestit Andrei, la Neatza.

Cea de-a treia ediție a reality show-ului „Poftiți la Nea Mărin”, difuzată luni și marți, de la ora 20.00, la Antena 1, îi va aduce împreună pe Romică Țociu, Pepe, Minodora și Sânziana Buruiană. Cei patru vor face parte din echipa lui Nea Mărin și-l vor ajuta pe acesta în administrarea restaurantului său de pe malul Mării Negre.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Neatza cu Răzvan şi Dani, nu e panica :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/neatza-cu-razvan-si-dani şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/neatzacurazvansidani/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/NeatzaAntena1.

➡️ Toate ediţiile matinalului Neatza cu Răzvan şi Dani online le găseşti integral pe Antena Play: https://goo.gl/Wz5JNb. Poţi urmări şi LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Intră acum!