Alex Velea și Antonia, vacanță în LACRIMI!: ”Mai mult a plâns ea, eu mai puțin. Nu am vrut să se vadă...”

Alex Velea și Antonia au vorbit despre vacanța lor în străinătate. ”Mai mult a plâns ea, eu mai puțin. Nu am vrut să se vadă...”, a declarat artistul

După o lungă perioadă în care au tot muncit, cei doi artişti şi-au făcut timp să plece într-o excursie...educativă! Au mers la un concert Beyonce, eveniment care a adus lacrimi în ochii Antoniei, dar nici „durul” Alex Velea nu a rămas indiferent!

„Ne-a plăcut foarte mult! Am plâns...mai mult ea. Recunosc că şi eu am lăcrimat, dar nu am vrut să se vadă. Ne doream demult să vedem un concert atât de grandios.”

