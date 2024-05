Florin Ristei și Radu Bucălae au vorbit despre momentele când lipsa semnalului le-a pus probleme. Cum ar fi putut evita situațiile

În cadrul rubricii Ce vrea telefonul tău? De la Super Neatza cu Răzvan și Dani, Radu Bucălae și Florin Ristei au subliniat importanța unui semnal bun la telefon. Cei doi au împărtășit câteva dintre situațiile în care nu au avut acoperire suficientă și asta le-a pus probleme.

La rubrica oferită de DIGI, Florin Ristei și Radu Bucălae au spus că telefoanele lor au nevoie de semnal și internet nelimitat pentru a supraviețui. Cu DIGI, situațiile neplăcute legate de conexiunea telefonului mobil pot fi evitate!

Florin Ristei: „Telefoul tău are nevoie de semnal pentru a supraviețui”

Deși nu mulți s-ar gândi la asta, se pare că aglomerația, în special cea din trafic, poate afecta semnalul la internet și telefon. Despre această situație a spus mai multe Radu Bucălae.

„M-am întors în București, ca majoritatea cetățenilor, luni, a doua zi de Paște. Așa că, pe autostradă, jumătate am stat în coadă, în ambuteiaj și nu m-am gândit niciodată că, dacă sunt mai mulți oameni la un loc, nu o să am semnal la internet și telefon. Cu cât ne îndepărtam unii de ceilalți, venea semnalul de la internet. Ne apropiam, iar dispărea, așa că am stat și am vorbit cu telefonul. Mă uitam la el.”, a povestit Radu Bucălae.

„Eu am fost la munte și, într-una din zile, am urcat până la Barajul Paltinu și, la un moment dat, se pierde semnalul și noi trebuia să ne întâlnim și cu alți prieteni și așteptam telefonul lor și după o oră ne-am gândit că trebuie să plecăm, iar, imediat cum am ieșit din partea aceea fără semnal, au intrat toate mesajele. Asta se întâmplă când nu ai semnal la telefon și telefonul tău are nevoie de asta pentru a supraviețui.”, a povestit, la rândul său, Florin Ristei.

„DIGI nelimitat înseamnă că ai internet nelimitat, în plus ai și roaming în Uniunea Europeană inclus și niște super tarife în afara țării, lucru care mi-ar fi trebuit când m-am dus în State. Pe cifre, tehnic, cei mai mulți români care aleg să se porteze, să-și ia numărul dintr-o rețea și să o ducă în altă parte, o duc la DIGI, pentru că ai o mulțime de promoții super avantajoase despre care poți afla dacă intri și pe site-ul lor: digi.ro sau în orice magazin DIGI și acolo ți se vor explica toate.” a mai adăugat Florin Ristei.

De asemenea, telefonia mobilă DIGI se remarcă prin prin cea mai bună acoperire mobilă din țară. Asta înseamnă că utilizatorii au semnal la telefon oriunde.

