"Amintirile mă răscolesc..." Vedetele noastre, despre prima melodie învăţată în copilărie. Lora: "Bona m-a învățat un cântec mai porcos". Surpriză mare la Nicole Cherry!

Vedetele nu ratează niciun moment de socializare în care îşi scot din garderobă cele mai stilate outfit-uri şi îşi fac aparita la fiecare eveniment. Pentru o seară dedicată muzicii, reporterul de la "Neatza" a apelat la... amintirile din copilărie: "primul cântec învăţat"

"Îmi aduc aminte că mă învăţase bonă un cântec mai porcos, ceva cu pupăză şi cucul. Prima oară când am urcat pe scenă aveam 4 ani şi am cântat "Are mama o fetiţă frumuşică foc", a povestit Lora.

"Uau, cred că era "Nu mi-e frică de Bau Bau". Era la modă piesa asta, aveam vreo 5 ani", îşi aduce aminte şi Alina Eremia.

"Cântam foarte multe melodii din filme indiene, dacă vă vine să credeţi...", a declarat şi Nicole Cherry.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Neatza cu Răzvan şi Dani, nu e panica :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/neatza-cu-razvan-si-dani şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/neatzacurazvansidani/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/NeatzaAntena1.

➡️ Toate ediţiile matinalului Neatza cu Răzvan şi Dani online le găseşti integral pe Antena Play: https://goo.gl/Wz5JNb. Poţi urmări şi LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Intră acum!